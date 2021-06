Milla Jovovich partage ses réflexions sur un éventuel retour dans la franchise Resident Evil

Nous n’avons pas trop de détails sur la série à venir, il n’est donc pas clair si, ou comment, Alice pourrait s’intégrer dans l’image. Nous savons que l’adaptation de Resident Evil Netflix comportera deux chronologies distinctes, dont l’une suit les jumeaux adolescents Jade et Billie Wesker à travers un voyage apocalyptique pré-zombie à Raccoon City. La deuxième chronologie se déroulera 16 ans dans le futur et se concentrera sur un Jade désormais adulte. Il reste à voir si Alice de Milla Jovovich s’intégrerait ou non dans cette deuxième chronologie, mais l’important est que ce n’est pas hors du domaine du possible.