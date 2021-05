Millennial Med-Spa Ever / Body lève 38 millions de dollars pour la série B – WWD

Millennial med-spa Ever / Body a levé une série B de 38 millions de dollars avec des plans d’expansion.

Ever / Body a été lancé par l’ancienne cadre de la Clinique Kate Twist comme alternative aux cabinets de dermatologie cosmétique traditionnels de l’Upper East Side. L’entreprise propose des soins du visage au laser, du Botox, de l’HydraFacial, des produits de comblement et de l’épilation au laser. Les rendez-vous peuvent être réservés en ligne et l’entreprise propose des consultations virtuelles.

Ever / Body a levé les fonds, qui comprennent les capitaux propres et la dette, auprès de Tiger Global Management, Addition, Fifth Wall, MetaProp et Gaingels. Declaration Partners, Acme Capital et Redesign Health sont également investis dans l’entreprise. Jusqu’à présent, Ever / Body a levé 52 millions de dollars.

La capitale sera utilisée pour ouvrir davantage de sites à New York et progressivement sur la côte Est, a déclaré la directrice générale Amy Shecter. L’entreprise lancera également une gamme de produits plus tard cette année et élargira son menu de traitement.

Malgré la pandémie de coronavirus, Ever / Body a déclaré avoir constaté une augmentation de la rétention des patients et des dépenses trimestrielles des patients au cours de l’année écoulée dans ses deux sites de New York.

«Une fois que nous avons rouvert, nous avons vu qu’il y avait une forte demande pour le produit», a déclaré Shecter. «Chaque mois a été meilleur que le précédent.»

Ever / Body a connu une augmentation de 94% des premières consultations, une augmentation à trois chiffres des clients Botox et une hausse de 50% des clients masculins, a déclaré Shecter.

«Je pense que cela remonte au boom de Zoom… les gens se regardent tellement plus d’une manière qu’ils n’avaient pas à il y a un an, ou il y a un an et demi», a déclaré Shecter à propos du Botox. «En fait, nous sommes maintenant les moteurs du consommateur masculin – nous dépensons des dollars de marketing de croissance pour acquérir le consommateur masculin, et ils se manifestent.»

Le principal client d’Ever / Body a entre 30 et 50 ans, a déclaré Shecter, et les gens se sont intéressés à une large gamme de services, y compris les soins du visage et l’épilation au laser.

Ever / Body est la dernière offre de dermatologie cosmétique pour attirer l’intérêt des investisseurs. TPG Growth a récemment investi dans Ideal Image, une chaîne qui propose du Botox et d’autres services.

Shecter a déclaré qu’elle se sentait comme un investisseur de haut niveau à venir – comme Tiger – a parlé de l’opportunité des offres de dermatologie cosmétique. «Lorsque nous avons commencé à récolter, il y avait un intérêt incroyable», a-t-elle déclaré. «C’est comme la nouvelle boutique de fitness.»

