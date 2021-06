Millennial Workforce : Comment survivre dans le monde de l’entreprise ?

Les Millennials sont la première génération à utiliser Internet et à grandir avec l’innovation technologique.

Par Yogita Tulsiani,

De plus en plus d’entreprises s’intéressent à l’expérience employé. Le nouveau mot à la mode incite les responsables des ressources humaines et des talents à abandonner les stratégies conventionnelles et à adopter une nouvelle approche pour améliorer l’engagement des millennials. Il est essentiel pour les entreprises de créer des expériences d’employés authentiques et de rivaliser efficacement sur le marché.

À l’ère d’aujourd’hui, les milléniaux et la génération Z constituent la majeure partie de la main-d’œuvre dans les entreprises. Nés dans les années 1980 et 1990, les millennials représentent 30% de la population et représenteront 75% de la main-d’œuvre mondiale d’ici 2025. Cette génération est née pendant l’urbanisation du monde, ce qui leur donne de la valeur pour un travail intéressant et davantage d’opportunités d’apprendre et de se développer. nouvelles compétences. En conséquence, l’attente des millennials comprend un emploi significatif, offre flexibilité et mentorat.

Il existe de nombreux faits différents sur la génération Y sur lesquels les employeurs doivent se concentrer pour garantir une meilleure expérience employé. Les millennials représentent environ un quart des 1,8 milliard d’habitants de la planète. De plus, cette génération a été témoin de la révolution des smartphones, d’Internet et d’autres appareils intelligents qui en font une main-d’œuvre féru de technologie. Aujourd’hui, chaque employeur a besoin d’attirer les bons talents. Étant donné que les milléniaux constituent la majorité de la main-d’œuvre, les gestionnaires de talents réorientent leurs efforts pour les attirer et les fidéliser.

Adopter la technologie sur le lieu de travail

Les Millennials sont la première génération à utiliser Internet et à grandir avec l’innovation technologique. Ils ont adopté la technologie bien avant toute autre génération. Compte tenu de leur façon de travailler, les employeurs doivent s’adapter aux nouvelles tendances technologiques. Par exemple, au lieu de fournir des mises à jour via des feuilles Excel, les millennials préfèrent utiliser des outils et des applications new-age qui les aident à automatiser le processus de mise à jour et de partage avec leurs responsables de reporting. L’utilisation d’applications et d’outils numériques modernes étend la communication interne et externe des employés avec les employeurs et les clients. De plus, cela aide à créer une expérience employé améliorée. Il contribue de manière significative à l’engagement et à la productivité des employés.

Permettre de travailler à distance

L’équilibre travail-vie personnelle est l’une des raisons les plus cruciales pour lesquelles les milléniaux veulent de la flexibilité sur le lieu de travail. Selon un sondage, les millennials aiment passer le moins de temps dans les quatre murs du bureau. Cela a un impact sur leur productivité, leur créativité et leur efficacité. De plus, 9 à 5 emplois en entreprise avec des heures prolongées ne fournissent pas l’espace nécessaire pour maintenir l’équilibre travail-vie personnelle. Le temps passé dans la circulation et les trajets domicile-travail est également un facteur majeur pour que les milléniaux attendent de la flexibilité de leur entreprise. Heureusement, avec le début de la pandémie, les employeurs adoptent les tendances du travail à domicile et investissent dans une infrastructure de travail virtuelle. Cette culture aide non seulement à retenir les employés existants, mais aide également les gestionnaires de talents à attirer de nouveaux talents.

Diversité et inclusion

Les milléniaux aiment travailler avec un sentiment d’appartenance – peu importe, l’employeur a mis en place ou non des politiques bien rédigées pour la diversité et l’inclusion. Une étude récente suggère que les employés qui voient la diversité dans leur haute direction sont plus susceptibles de trouver le lieu de travail plus motivant et engageant. Les gestionnaires de talents considèrent la diversité et l’inclusion au cœur de la stratégie d’entreprise, car elles aident à attirer des employés diversifiés et à les fidéliser pendant longtemps. Afin d’atteindre le taux de réussite le plus élevé dans la mise en œuvre de la diversité et de l’inclusion, les employeurs doivent aligner l’ensemble de leurs effectifs sur la même longueur d’onde. Par exemple, les milléniaux ont la majorité des femmes professionnelles qui travaillent que toute autre génération. Ainsi, les employeurs doivent mettre en œuvre des politiques d’égalité en matière de responsabilité, de salaire et de promotions. En termes simples, la diversité devrait être assurée à tous les niveaux d’employés, des salles de bain pour tous les sexes aux salles d’allaitement pour les mères qui travaillent.

Programmes d’apprentissage et de développement

Compte tenu du rythme auquel l’évolution technologique a eu lieu, les millennials sont plus habitués à apprendre et à développer des compétences. Ils veulent évoluer sur le lieu de travail afin de progresser dans leur carrière. Les employeurs qui mettent l’accent sur l’apprentissage et le développement des employés voient un taux d’attrition plus faible car les opportunités de croissance sont parmi les principales priorités de la génération Y. Grâce à des programmes avancés d’apprentissage et de développement, les gestionnaires de talents peuvent se concentrer sur les lacunes en matière de connaissances et les défis auxquels sont confrontés les employés. Cela permet d’améliorer les compétences des employés et de leur donner les moyens d’être plus performants dans leur travail. De plus, cela motive les employés à s’engager volontairement dans la prise d’initiatives qui contribuent à atteindre les objectifs de l’organisation.

Des offres salariales compétitives

Le sens aigu des finances et les saines habitudes d’investissement des millennials font des salaires attractifs un facteur important dans le choix de leur employeur. L’importance du salaire varie également selon les secteurs tels que l’Internet / le commerce électronique, la vente au détail, la banque et l’assurance, etc. Les employeurs privilégient un salaire équitable et des critères de salaire attractifs pour les employés qui peuvent créer un impact social de l’entreprise. Il joue également un rôle important dans la réduction du stress des employés en créant un environnement favorable à des moments cruciaux tels que la pandémie en cours.

Clé à emporter

Attirer la main-d’œuvre du millénaire peut offrir plusieurs avantages aux entreprises. La meilleure façon d’y parvenir est d’investir massivement dans une infrastructure technologique de pointe et de répondre aux autres besoins des employés. Cela peut aider les employeurs à motiver les employés et à améliorer l’engagement et l’expérience des employés.

(L’auteur est directeur général et co-fondateur, iXceed Solutions (Global Tech-Recruiter Provider). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

