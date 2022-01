Millennials vs Zoomers : y a-t-il une différence ?

Photo de Roberto Ricciuti/Redferns

De plus, Justin et Micah débattent de ce qui définit la séparation des tranches d’âge et s’ils sont « vieux » dans la culture

Justin Charity et Micah Peters commencent par discuter des traditions du réveillon du Nouvel An (2h31) avant de plonger dans le dernier article de Justin sur la culture du millénaire et de la génération Z (7h32). Ils finissent par débattre de ce qui définit la séparation des tranches d’âge et s’ils sont « vieux » dans la culture (23 :24).

Pour des guides d’épisodes, des lectures supplémentaires et des recommandations, consultez le programme Sound Only ici.

Hôtes : Justin Charity et Micah Peters

Producteur associé : Stefan Anderson

