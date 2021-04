Millennium Management Hedge Fund gagne une exposition au Bitcoin grâce aux niveaux de gris

Compartir

Millennium Management, un hedge fund avec un portefeuille diversifié et environ 48,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), a acquis une exposition au Bitcoin (BTC) via le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Selon The Street, qui a cité deux personnes familières avec le sujet, Millennium Management a mis son poids sur le GBTC avec des incursions dans le trading d’arbitrage et l’exposition directe de la société aux niveaux de gris a été considérée comme optimiste pour l’industrie.

Les achats institutionnels de Bitcoin sont en hausse car les noms les plus importants prennent une position décisive avec différents actifs numériques. Grayscale a particulièrement augmenté le nombre de crypto-monnaies qu’il prend en charge pour inclure Chainlink (LINK) et Filecoin (FIL) dans le but de répondre à la demande institutionnelle.

Le nombre de positions Bitcoin que Millennium a avec Grayscale n’est pas défini, les dirigeants de l’une ou l’autre des sociétés n’ayant accepté de commenter l’accord. Cependant, en tant que l’un des plus grands fonds spéculatifs d’aujourd’hui, l’exposition de Millennium Management au Bitcoin réaffirme l’intérêt institutionnel croissant alors que la crypto-monnaie se dirige vers l’adoption par le grand public.

Approbation SEC ETF en vue?

L’adoption d’actifs numériques par les sociétés cotées en bourse et les fonds spéculatifs met en évidence le besoin d’un produit Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF) sur les marchés américains. Bien que ces types de produits aient été approuvés par les autorités au Canada, en Suisse et dans d’autres marchés moins conservateurs, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis subit une pression accrue pour permettre aux produits de prendre vie sur les marchés. États-Unis

Grayscale a récemment révélé son intention de convertir son produit Grayscale Bitcoin Trust en ETF, une décision qui déplacera l’attention vers une participation plus large et une exposition plus directe à la classe d’actifs émergente par ses clients. D’autres institutions financières multinationales, dont Fidelity, Morgan Stanley et Goldman Sachs, sont également pressées d’introduire un ETF Bitcoin pour répondre aux demandes institutionnelles. La libre circulation de l’argent dans les actifs cryptographiques change le monde financier dans son ensemble, la capitalisation boursière mondiale des crypto-monnaies ayant dépassé les 2000 milliards de dollars la semaine dernière.

