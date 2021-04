Miller et Lecuona subissent une intervention chirurgicale

04/07/2021 à 09:08 CEST

Jack Miller C’était l’une des grandes déceptions de Qatar après avoir terminé neuvième des deux premières courses du championnat du monde. Le pilote officiel de Ducati qui avait été le plus rapide de la pré-saison a non seulement obtenu un mauvais résultat, mais a également joué dans une action très dangereuse sur piste. Après une bouchée avec Joan Mir en dépassement, l’Australien a percuté l’actuel champion du monde dans la ligne droite à près de 200 km / h.

A l’issue de la deuxième course de la Coupe du monde, Miller a souligné qu’il souffrait du syndrome du compartiment dans son bras droit, une douleur fréquente chez les pilotes qui provoque une augmentation de la pression qui crée des problèmes de circulation sanguine et qui peut endommager les nerfs et les muscles. La Ducati a décidé de profiter de la pause de cette semaine entre le Qatar et le Portugal pour se faire opérer à Barcelone.

L’Australien a été opéré avec succès mardi pour arriver à temps au Portugal à l’hôpital universitaire de Dexeus par le Dr Xavier Mir. « L’opération a été courte et elle s’est très bien déroulée. J’ai hâte de commencer la rééducation: il reste 10 jours avant le prochain Grand Prix de Portimao et si les temps de récupération se déroulent comme prévu, je pourrais disputer la course au Portugal. « Assura Miller.

Iker Lecuona, pilote KTM, souffrait de la même maladie que Miller et Il a également été opéré mardi à l’hôpital IMED de Valence où il avait déjà été opéré pour le même syndrome des loges. « Fonctionnement très heureux, totalement satisfaisant », a exprimé Lecuona sur ses réseaux sociaux.