Milley et Austin se préparent pour la deuxième grillade du Congrès sur l’Afghanistan .

Les principaux chefs militaires américains sont prêts pour une autre série de grillades intenses au Congrès mercredi, après une séance d’une journée de mardi qui a parfois été accompagnée de critiques virulentes de leur rôle dans la sortie des États-Unis d’Afghanistan.

L’audience de mardi a été placée sur le gril du secrétaire à la Défense Lloyd Austin; Le général en chef du commandement central américain Frank McKenzie; et président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley.

Au milieu de quelque six heures de questions visant à démêler ce qui a fait que le retrait américain est tombé dans un chaos mortel, les commentaires d’un sénateur semblaient résumer les vues du GOP sur Austin, Milley et McKenzie.

“Peut-être que nous allons nous souvenir de vous trois comme des trois qui ont brisé l’armée”, a déclaré la sénatrice Marsha Blackburn (R-Tenn.).

Citant ses électeurs qui comprennent des forces d’opérations spéciales de l’armée de Fort Campbell, dans le Kentucky, Blackburn a déclaré que les Américains ne faisaient plus confiance aux trois témoins. “Comment regardez-vous les jeunes hommes dans les yeux, qui arrivent à nos jours d’académie militaire, et qui veulent servir, et disent:” Vous pouvez compter sur moi, je vous soutiens? “, a-t-elle demandé. “D’accord, vous savez quoi, je pense que beaucoup de ces familles en ce moment, elles n’ont pas l’impression que vous les soutenez.”

Blackburn et d’autres ont rappelé à plusieurs reprises aux témoins que de jeunes militaires américains avaient été tués alors qu’ils tentaient d’aider d’autres personnes à évacuer l’aéroport international de Kaboul.

Austin a reconnu dans sa déclaration d’ouverture que de nombreuses personnes sont décédées au cours de la sortie. Il s’agit notamment de « plusieurs Afghans tués en montant à bord d’un avion le premier jour ; 13 braves militaires américains et des dizaines de civils afghans tués dans une attaque terroriste le 26 ; et nous avons fait jusqu’à 10 vies innocentes lors d’une frappe de drone le 29 », a déclaré Austin.

L’un des thèmes récurrents de l’audience était de savoir si les trois témoins étaient d’accord avec le général de l’armée Scott Miller pour laisser 2 500 soldats à l’intérieur du pays.

Miller, le dernier commandant à diriger les forces américaines et de l’OTAN en Afghanistan, a témoigné plus tôt ce mois-ci avant une séance à huis clos au Sénat. Au cours de cette comparution, Miller a déclaré aux législateurs qu’il avait informé Austin, Milley et McKenzie qu’il était ” opposé au retrait total “, selon le sénateur James Inhofe (R-Okla.).

Les témoins ont confirmé mardi qu’ils avaient clairement indiqué au président Joe Biden qu’eux aussi voulaient garder des troupes dans le pays.

Le sénateur Tom Cotton (R-Ark) a demandé à Milley pourquoi il n’avait pas démissionné lorsque Biden a ignoré les conseils militaires.

Milley a répliqué que le président n’est pas tenu d’accepter l’avis.

“Ce serait un acte de défi politique incroyable, pour un officier commissionné de démissionner simplement parce que mon conseil n’est pas suivi”, a déclaré Milley. « Ce pays ne veut pas que les généraux déterminent quels ordres nous allons accepter et faire ou non. Ce n’est pas notre travail.

Certains experts extérieurs ont fait l’éloge des trois témoins. Parmi les partisans figurent le commentateur anti-Trump Barry McCaffrey, un général quatre étoiles à la retraite de l’armée qui a lui-même fait l’objet d’un examen minutieux après la guerre du golfe Persique lorsque des soldats ont déclaré qu’ils pensaient qu’il avait violé un accord de cessez-le-feu en Irak. D’autres leur ont reproché – comme l’ont fait de nombreux législateurs.

Au cours de l’audience de mardi, Blackburn a fustigé les trois témoins et s’est dit choqué qu’ils n’aient pas renoncé à leurs postes.

“Ce que vous avez réussi à faire, c’est politiser l’armée américaine, dégrader notre réputation auprès de nos alliés”, a déclaré Blackburn. « Personne n’a démissionné. Personne n’a remis sa démission.

Les trois témoins comparaîtront mercredi devant le House Armed Services Committee pour un témoignage supplémentaire sur la fin de la mission américaine en Afghanistan.