Au milieu des inquiétudes croissantes de la communauté internationale concernant la sécurité dans l’est de l’Ukraine, les principaux chefs militaires en uniforme des États-Unis et de la Russie se sont entretenus cette semaine par téléphone, mais ont accepté de ne pas divulguer ce dont ils avaient parlé, a déclaré un responsable militaire.

Le président de l’état-major interarmées, le général Mark Milley, s’est entretenu par téléphone mercredi avec son homologue, le chef d’état-major russe, le général Valery Gerasimov, selon le bureau de Milley.

«Les deux chefs militaires ont échangé leurs points de vue sur des questions d’intérêt mutuel», a déclaré le porte-parole de l’état-major interarmées, le colonel Dave Butler. « Conformément à la pratique passée, les deux ont accepté de garder les détails spécifiques de leur conversation privés. »

L’état-major interarmées n’a pas répondu aux questions de Just the News sur qui, en plus des participants, savait ce que les deux dirigeants avaient discuté.

La conversation a eu lieu alors que la communauté internationale était de plus en plus alarmée par l’action militaire russe dans les régions de l’est de la Crimée et du Donbass en Ukraine.

L’armée russe a déclenché des alarmes la semaine dernière à la fin d’un exercice annuel en Crimée, que la Russie a annexé à l’Ukraine en 2014. Au lieu de quitter la région comme d’habitude à la fin de l’exercice, environ 2 000 soldats sont restés en Crimée. En outre, les forces armées ukrainiennes ont déclaré la semaine dernière qu’une attaque au mortier russe avait tué quatre soldats ukrainiens et blessé deux autres.

La situation a provoqué une vague d’appels téléphoniques de Milley et du secrétaire d’État Antony Blinken à leurs homologues étrangers respectifs.

Blinken s’est entretenu mercredi avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.

«Le secrétaire a affirmé le soutien indéfectible des États-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine face à l’agression continue de la Russie dans le Donbass et la Crimée», a déclaré le porte-parole du département d’État Ned Price dans un communiqué. «Il s’est dit préoccupé par la situation sécuritaire dans l’est de l’Ukraine et a présenté ses condoléances pour la récente perte de quatre soldats ukrainiens.»

Milley s’est entretenu avec son propre homologue à Kiev, en Ukraine, le chef d’état-major général, le lieutenant général Ruslan Khomchak.

«Les hauts dirigeants ont discuté de l’environnement de sécurité actuel en Europe de l’Est», a déclaré le majordome de l’état-major interarmées, sans donner plus de détails.

Alors que Milley est resté silencieux sur sa conversation avec le chef militaire russe en particulier, le Pentagone a parlé plus ouvertement de la situation générale.

«Nous sommes préoccupés par les récentes escalades de l’agression russe dans l’est de l’Ukraine, y compris les violations du cessez-le-feu de juillet 2020 qui ont entraîné la mort de quatre soldats ukrainiens le 26 mars et la blessure de deux autres», a déclaré à la presse le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Mercredi.

« Nous avons contacté la Russie pour essayer d’obtenir un peu plus de clarté sur ce qui se passe exactement » concernant les mouvements de troupes près de l’est de l’Ukraine, a également déclaré Kirby.

«Nous avons été très clairs sur les menaces que nous voyons en provenance de Russie dans tous les domaines», a-t-il déclaré. «Nous les prenons très, très au sérieux.»

Un groupe de réflexion basé à Washington, DC a suggéré en mars que si les mouvements militaires russes sont provocateurs, les chances sont minces que Moscou dégrade la situation en une attaque.

«La Russie n’a pas déployé de moyens de combat supplémentaires dans le Donbass, tels que des unités d’artillerie et de blindés, pour soutenir une escalade», ont écrit des analystes de l’Institut pour l’étude de la guerre.

Ils ont également écrit: «Le temps dans l’est de l’Ukraine est actuellement mauvais et inadapté aux opérations offensives.»

Une source du renseignement occidental a déclaré jeudi à Just the News que «tous les regards» sont tournés vers les développements potentiels concernant la Russie et l’Ukraine.