Milliards de nouveaux capitaux affluent dans la crypto ; Tirez parti des marchés et de l’OI « Complètement réinitialisé »

Pendant ce temps, Barry Sternlicht de Starwood Capital Group conseille « d’avoir un petit investissement dans Bitcoin » comme « une petite haie intelligente… parce que votre papier ne vaudra rien » et vous ne voulez pas être contrarié « s’il atteint un million par pièce ».

Le marché des crypto-monnaies connaît une baisse, qui a commencé en novembre lorsque la capitalisation boursière globale a dépassé pour la première fois 3 000 milliards de dollars.

Depuis lors, la vente massive sur le marché a anéanti des milliards de dollars du marché, la capitalisation tombant désormais sous les 2,3 billions de dollars.

Au milieu de cette action brutale des prix, Bitcoin a chuté à moins de 42 500 $ et Ether juste en dessous de 3 600 $ samedi. Un mouvement de tendance baissière le week-end est généralement plus accentué car il y a moins de liquidité et aucune demande ne vient des institutions car elles ne négocient pas pendant ces jours.

Le responsable de la recherche sur les actifs numériques de Fundstrat, Sean Farrell, a cité la réaction du marché à trois événements, les nouvelles sur la variante omicron, la réaction au potentiel d’une réduction accélérée de la Réserve fédérale et l’action sur le marché des dérivés.

La vente initiale s’est déroulée en tandem avec le marché boursier, qui a conduit à plus d’un milliard de dollars de liquidations en crypto, entraînant encore plus de pertes, effaçant agressivement les intérêts ouverts et plongeant les taux de financement dans le négatif dans tous les domaines.

« Notre attente est que le reste du quatrième trimestre sera un mois difficile ; nous ne voyons pas la force du bitcoin que nous voyons généralement après l’une de ces journées écrasantes », a déclaré Matt Dibb chez Stackfunds, un distributeur de fonds crypto basé à Singapour, ajoutant que les marchés à effet de levier et l’intérêt ouvert se sont « complètement réinitialisés ».

Selon certains, la dernière vente massive pourrait avoir été déclenchée par des investisseurs institutionnels, qui ont réagi aux tremblements du marché boursier sur la base d’un environnement macroéconomique défaillant, où l’inflation et le dernier rapport sur l’emploi incitent les investisseurs à s’attendre à ce que la Réserve fédérale accélère sa réduction. et même augmenter les taux d’intérêt.

Au milieu de tout cela, cependant, l’argent ralentit toujours sur le marché de la cryptographie. En novembre, 4 milliards de dollars de capitaux frais ont été injectés dans 120 projets de crypto-monnaie.

« À travers notre bureau, nous voyons beaucoup d’OTC avec principalement des acheteurs qui viennent pour prendre une longue exposition », a déclaré Aya Kantorovich, cadre de la société de cryptographie FalconX, dans une interview.

Malgré une baisse de -9% du BTC et de la capitalisation boursière de la crypto en novembre, les VCs ont injecté 4 milliards de dollars de nouveaux capitaux dans 120 projets de crypto. Achetez la trempette. h/t @dovemetrics pic.twitter.com/yZtKXRweln – Mira Christanto (@asiahodl) 2 décembre 2021

Pendant ce temps, le président de Starwood Capital Group, Barry Sternlicht, qui détient environ 2 à 3% de sa valeur nette en crypto, a conseillé aux gens d’investir dans le bitcoin comme couverture contre l’inflation.

« Donc, avoir un peu d’investissement dans Bitcoin, je pense, pourrait être une petite haie intelligente dans votre vie parce que votre papier n’aura malheureusement aucune valeur », a-t-il déclaré à « L’avenir des centres financiers mondiaux » de Bloomberg à Miami.

Avoir seulement 2% de la valeur nette en crypto signifie que si « ça va à zéro », ça ne lui fera pas de mal et mais « si ça va à un million par pièce, vous allez regarder la télévision et vous énerver, » il ajouta.

Lors du premier forum sur l’économie de la cryptographie de JP Morgan la semaine dernière, l’ensemble diversifié d’investisseurs et de sociétés de l’écosystème de cryptographie qui ont participé, tels que le PDG de l’échange FTX Sam Bankman-Fried, le PDG de Coinbase Brian Armstrong et le fondateur d’Ava Labs Emin Gün Sirer, étaient très optimistes pour le perspectives pour les marchés de la cryptographie.

« Le consensus du Forum était que, bien que l’adoption institutionnelle qui a eu lieu ait déjà été suffisamment importante pour établir la cryptographie en tant que classe d’actifs, cette adoption institutionnelle semble loin d’être épuisée. »

Le géant bancaire a également remis 69 NFT aux participants du premier Crypto Forum for TradFi Investors.

Bitcoin BTC

49 096,05 $

-0,45%

+0,07%

-15,31%

Ethereum ETH

4 194,60 $

-0,33%

+0.84%

-4,76%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.