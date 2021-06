Millicent Simmonds : 5 choses sympas à savoir sur l’actrice A Quiet Place II

in

Millicent Simmonds a un implant cochléaire qui l’aide à entendre légèrement

Millicent Simmonds, qui se fait aussi souvent appeler Millie, est née le 6 mars 2003 à Bountiful, dans l’Utah, et est la sœur cadette de cinq enfants. Selon une interview de l’actrice publiée dans Teen Vogue en février 2020, une surdose accidentelle de médicaments lui a coûté la capacité d’entendre avant même d’avoir un an. Bien qu’elle utilise la langue des signes américaine pour communiquer avec sa famille, ses amis et ses co-stars, le son n’est pas complètement perdu pour elle.

Dans les films A Quiet Place, le personnage de Millicent Simmonds, Regan, utilise un implant cochléaire pour se défendre contre les monstres sensibles au son. L’actrice sourde utilise en fait un implant cochléaire dans la vraie vie pour rendre les choses un peu moins calmes pour elle, ce qu’elle a révélé en parlant à Vpro Cinema pour promouvoir le drame de 2017, Wonderstruck, qui était le début de sa carrière dans les films – quelque chose qu’elle a à l’origine jamais prévu qu’il lui arrive.