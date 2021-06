Millicent Simmonds: 5 personnages de Marvel et DC que l’actrice d’un endroit calme devrait jouer

Présage (DC)

Il y a en fait un autre jeune super-héros télépathique originaire de DC Comics qui, je pense, conviendrait également à Millicent Simmonds. Cependant, contrairement à Dolphin ou Saturn Girl, ce personnage n’est ni sourd ni incapable de parler oralement, mais j’ai pensé qu’il serait injuste de lier les options de l’actrice à ces deux catégories. L’ouvrir à plus de personnages qui peuvent s’exprimer de manière non verbale, comme les télépathes, semblait être une direction appropriée et amusante à suivre.

Cela m’a conduit à Lilith Clay – appelée Omen par ses coéquipiers des Teen Titans, qu’elle a rejoint après s’être libérée du contrôle de Harvest en tant qu’agent de torture pour NOWHERE. En plus de lire les pensées des autres et de projeter ses pensées sur les autres, Omen est aussi une puissante télékinésie capable de créer des explosions et des boucliers psioniques et un empathe qui peut ressentir et détecter l’état émotionnel de toute personne qu’elle choisit. Avec une trame de fond sombre et des capacités psychokinétiques d’une puissance menaçante, ce Titan a besoin d’un interprète d’une puissance menaçante comme Millicent Simmonds.