Millie Bobby Brown devient officielle sur Instagram avec le fils de Jon Bon Jovi

Jake Bongiovi a finalement atteint le fil Instagram de Millie Bobby Brown (Photo: @milliebobbybrown)

Millie Bobby Brown a officialisé sa relation avec Jake Bongiovi Instagram avec une douce publication d’eux ensemble,

La star de Stranger Things, 17 ans, et Jake, 19 ans, ont posé ensemble à l’intérieur d’une capsule de roue d’observation alors qu’ils partageaient un baiser en un clin d’œil.

Jake, qui est le fils du chanteur Jon Bon Jovi, avait également partagé une photo de lui et Millie prenant un café ensemble, ajoutant: « Nous commençons un groupe à envoyer des idées de noms. »

Le message de Millie est la première fois que Jake apparaît sur son fil d’actualité après que le couple aurait commencé à sortir ensemble cet été.

Le couple a été photographié se promenant main dans la main à New York en juin, tous deux portant des masques faciaux au milieu de la pandémie de Covid en cours.

Avant Jake, Millie était déjà sortie avec la personnalité d’Internet Jacob Sartorius, 19 ans, le couple s’étant séparé après sept mois ensemble en 2018.

Le couple a partagé un baiser dans le doux cliché (Photo: Millie Bobby Brown / Instagram)

Ils avaient confirmé leur séparation en juillet 2018, déclarant dans une déclaration sur les réseaux sociaux : » La décision avec Jacob et moi était complètement mutuelle. Nous sommes tous les deux heureux et restons amis.

Millie est actuellement au Royaume-Uni en train de filmer la suite de son film Netflix 2020 Enola Holmes, dans lequel elle incarne le personnage principal qui est la petite sœur de Sherlock Holmes.

Les fans ont également hâte de voir la dernière saison de Stranger Things alors que Millie reprend son rôle d’Eleven.

Le couple a été photographié pour la première fois main dans la main en juin (Photo : Jake Bongiovi/Instagram)

Netflix a confirmé que la saison quatre ne tombera pas avant 2022, arrivant trois ans après le début de la saison trois.

Les détails de l’intrigue sont minces sur le terrain jusqu’à présent, avec les stars Joe Keery, Sadie Sink, Priah Ferguson, Maya Hawke, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer et Eddie Munson tous étant photographiés sur le plateau.

Plus : Millie Bobby Brown



Sadie, qui joue Max Mayfield, a révélé à PA : » C’est définitivement une saison vraiment très sombre. Chaque saison, l’échelle de production devient de plus en plus grande et les enjeux sont vraiment, vraiment élevés cette année, comme ils le sont toujours.

« Mais il y a quelque chose à propos de cette saison, c’est vraiment intense. »

