Millie Bobby Brown dit que les fans ne sont pas prêts à accepter qu’elle grandit

Mais Millie est claire sur une chose: elle ne laissera rien de tout cela la rebuter. Elle est enthousiasmée par ce qui va se passer dans le futur et par tous les différents rôles qu’elle jouera en grandissant. « Je l’ai pleinement accepté« Elle a dit de sa croissance. » Vous savez, je suis prête. Je dis: «Cela fait longtemps.Laissez-moi porter un talon haut! Je ne jouerai plus aux filles…. Je ne veux rien qui m’arrête, ce qui est à mon avis la chose la plus importante. Je veux évoluer », a-t-il déclaré dans son entretien avec MTV.

L’actrice a récemment été choisie pour le prochain film de science-fiction The Electric State, où il rejoindra un robot sympathique pour retrouver son frère disparu. Le tournage a efficacement repris l’automne dernier pour Stranger Things. Nous verrons donc Millie sous de nouvelles facettes.

Nous l’avons récemment vue lancer sa ligne Converse et aussi une collection de lunettes de soleil.