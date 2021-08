Millie Court choisit Liam Reardon pour le recouplage ⋆ .

Millie et Liam sont de retour (Photo: Rex)

Au son de millions de soupirs, Millie Court de Love Island a décidé de donner une autre chance à Liam Reardon lors du recouplage de mardi soir.

Liam était revenu à la villa depuis Casa Amor, étant apparemment resté célibataire, pour le plus grand plaisir de Millie – seulement pour qu’il se transforme en larmes lorsque la bombe Lillie Haynes a fait sensation sur son comportement.

Millie a largué Liam peu de temps après en déclarant: «Personnellement, je ne pense pas pouvoir aller de l’avant avec cela. Tu m’as fait du mal et je ne te fais pas confiance. Je pense que vous devez respecter cette décision.

Cependant, il semble que les tentatives de Liam pour la courtiser, qui comprenaient un poème sur son érection sur son oreiller avant une déclaration publique plus significative de ses sentiments sur scène, n’étaient que l’astuce.

Pendant le spectacle, Millie a admis que le discours de Liam après la performance de la chanteuse Mabel avait été “un pas et demi” en avant pour raviver leur relation, car Liam a convenu qu’il était heureux que tout soit “de petits pas”.

Alors que Millie commençait à partager son choix lors du recouplage, elle a révélé à quel point les derniers jours étaient “probablement les plus tristes que j’ai été depuis que je suis entré dans cette villa”.

Millie dit qu’elle n’est toujours pas complètement conquise (Photo: ITV)



Liam a été qualifié de “complètement irrespectueux” (Photo: ITV)

Elle n’avait pas non plus peur d’appeler à nouveau Liam pour son comportement, car elle a déclaré: “Je pense que la façon dont il s’est comporté à Casa Amor était complètement irrespectueuse et je pense que je mérite plus que cela.”

L’adoucissement a persisté cependant, alors qu’elle continuait: ” Les gestes ont été un peu discutables mais le discours de ce soir – je mentirais si je disais que cela ne m’a pas fait sourire, mais cela va prendre beaucoup plus qu’un simple discours, ce sera un lent voyage pour revenir à ce que nous avions.

Le discours de Liam a adouci Millie (Photo: ITV)



Millie lui a donné une seconde chance (Photo: ITV)

Sans surprise, Liam était ravi de voir la porte de son retour « vers ce que nous avions » s’ouvrir d’un bon pas, et il alla même avec précaution mettre son bras autour de Millie alors qu’ils s’asseyaient ensemble.

Plus: Love Island



Le père de Millie avait posté un adorable message de soutien pour elle lors de sa colère contre Liam, écrivant: “Je voulais plonger dans la télévision ce soir et juste câliner ma fille très fort. #ça va devenir ma chérie’.

Il a expliqué à quel point il avait du mal à “regarder impuissant” alors qu’elle versait des larmes, mais a partagé que sa “grande famille aimante était” si fière d’elle “.

Love Island continue mercredi à 21h sur ITV2.

