Millie Court, gagnante de Love Island 2021, sera multimillionnaire avec un nouveau contrat

Elle a remporté l’émission cette année, et maintenant elle gagne aussi le sac – parce que Millie de Love Island 2021 est déjà sur le point de devenir millionnaire. Elle a signé un nouveau contrat de marque énorme, qui serait le plus important signé par un insulaire de l’histoire.

Avant la villa Love Island, Millie travaillait dans la mode, en tant qu’administratrice des acheteurs pour ASOS. Et ASOS est désormais la marque avec laquelle elle va travailler. Elle a signé ce que l’on pense être un accord de plusieurs millions de livres sterling qui la verra devenir le visage mondial de la marque.

Une source a déclaré au Sun: «Millie a pris son temps pour choisir les offres qui lui sont proposées après avoir remporté l’émission. Elle est ravie d’avoir signé avec ASOS et a hâte de se lancer. Elle deviendra le visage mondial de la marque et va faire fortune grâce à cela. C’est gagnant-gagnant pour tout le monde.

Millie a acquis son statut de millionnaire et est maintenant sur le point d’être l’une des candidates les plus riches de Love Island et la plus rapide à devenir multimillionnaire. Auparavant, la gagnante de 2019 Amber Gill est devenue la millionnaire la plus rapide de la série lorsqu’elle a signé le plus gros contrat post-Love Island avec MissPap.

Liberty Poole est également déjà devenue millionnaire depuis qu’elle était dans l’émission plus tôt cet été. Elle a décroché non pas un, mais deux des plus gros contrats de marque avec les membres de la distribution de Love Island 2021. Elle s’est d’abord empochée 1 million de livres sterling dans un accord avec In The Style. Elle est la nouvelle ambassadrice de la marque de mode, et il a été rapporté que l’argent qu’elle gagnerait pourrait doubler pour atteindre 2 millions de livres sterling avec des commissions et des redevances en plus. Liberty a depuis signé un autre contrat à six chiffres avec Skinny Tan.

Félicitations Millie !

