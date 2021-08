Millie Court largue Liam Reardon après Casa Amor .

Millie a largué Liam (Photo: ITV)

Millie Court de Love Island a mis fin à sa relation avec Liam Reardon dans des scènes diffusées ce soir.

La candidate a eu le cœur brisé après s’être retrouvée face à face avec la candidate de Casa Amor Lillie Haynes, qui a révélé les détails intimes de son temps avec Liam lors d’une conversation tendue.

Avant de le jeter, Millie a réuni les candidates pour transmettre ce qu’elle avait appris au cours de sa conversation, en disant: “Il vient de mentir – il l’a évidemment minimisé.”

“Je ne mérite pas ça”, a-t-elle poursuivi dans la cabane de plage. « Je ne laisserais pas cela se produire dans le monde extérieur, pourquoi le laisserais-je se produire ici ? »

Millie est ensuite allée discuter avec Liam sur la terrasse, où elle a décidé qu’il était temps d’en finir.

Après avoir écouté ses excuses, elle a déclaré: «Personnellement, je ne pense pas pouvoir aller de l’avant avec cela.

Liam et Millie sont finis (Photo: ITV)

‘Tu m’as fait du mal et je ne te fais pas confiance. Je pense que vous devez respecter cette décision.

Lillie s’est assise avec Millie plus tôt dans la journée et n’a pas hésité à livrer les détails de ce qui s’est passé entre elle et Liam à Casa Amor.

“Il n’y a littéralement pas de bonne façon de le dire”, a-t-elle déclaré. «Dès que je suis arrivé là-bas, j’ai pu sentir une connexion si forte et c’était réciproque à 100%. Peu importe ce qu’il a dit, c’était 50/50 égal.

Plus : L’île de l’amour



“Si quoi que ce soit, il était probablement 60% plus poussé, mais c’était instantanément flirt dès le début dans le sens de parler de situations au lit.”

Elle a ajouté: «La première nuit, il y a eu des câlins. Je pense qu’il l’a joué comme s’il dormait et tout d’un coup s’est retourné et m’a câliné, mais ensuite il y a eu un contact main sur main, il y avait beaucoup de chatouilles, il y avait des choses dans le lit.

Love Island continue lundi à 21h sur ITV2.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();