Millie et Liam de Love Island achètent ensemble une nouvelle maison d’un million de livres sterling

Il dispose de quatre chambres, d’un sauna et d’un court de tennis

Les gagnants de Love Island 2021, Millie Court et Liam Reardon, ont acheté ensemble une maison d’un million de livres sterling et ont déjà emménagé.

La nouvelle maison de Millie et Liam est basée dans la campagne de l’Essex et les deux ont partagé leur mise à jour majeure de leur vie sur Instagram ce week-end.

En publiant sur son Instagram, Millie a partagé un certain nombre de photos d’elle-même et de Liam dans leur nouvelle maison avec la légende : « Commencer un nouveau chapitre 😊🔐🏡🤍 »

Selon le Daily Mail, la nouvelle maison de Millie et Liam est un appartement de trois étages situé dans un manoir historique élisabéthain classé Grade 1.

La propriété dispose de quatre chambres, trois salles de bains et un sauna. Dans le cadre du manoir, Liam et Millie auront accès à deux courts de tennis.

Une source a déclaré au Daily Mail que le couple cherchait un endroit ensemble depuis qu’ils ont remporté Love Island en août de cette année.

Ils ont dit : « Millie et Liam sont aux anges. Ils recherchent un endroit où ils peuvent se sentir chez eux depuis qu’ils ont remporté Love Island et enfin, ils n’auront plus à faire la navette pendant des heures pour se voir.

« C’est un grand pas, mais ils voient cela comme un nouveau chapitre et sont ravis de s’approprier la propriété. »

Beaucoup de leurs camarades Love Islanders, dont Chloe, Liberty, Sharon et Tyler, les ont tous félicités pour leur nouvelle maison.

Millie et Liam ne sont pas les seuls acteurs de Love Island de cette année à emménager ensemble. Faye et Teddy ont également récemment partagé une mise à jour avec leurs abonnés qu’ils avaient emménagé ensemble.

