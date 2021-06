Millie Mackintosh enceinte et attend un deuxième bébé avec Hugo Taylor ⋆ .

Millie Mackintosh et Hugo Taylor donnent à leur fille Sienna un frère ou une sœur (Photo : Instagram/milliemackintosh)

Millie Mackintosh a annoncé qu’elle était enceinte et qu’elle attendait son deuxième bébé avec son mari Hugo Taylor.

L’ancienne Made In Chelsea a révélé la bonne nouvelle à ses abonnés Instagram dimanche avec une photo de son baby bump.

Dans la douce image, Millie, 31 ans, est vue en train de soulever sa fille Sienna dans les airs.

La star de télé-réalité a écrit en légende : “Nous sommes ravis d’annoncer que Sienna va être une grande sœur ! Je ne pouvais pas garder ça pour moi plus longtemps et je suis à court de moyens de cacher ma bosse !

‘Baby 2 est attendu plus tard cette année ❤️.’

Millie a également partagé la nouvelle avec désinvolture dans ses histoires Instagram tout en discutant dans sa cuisine. Donnant un autre aperçu de sa bosse, Millie a également montré le scanner du bébé épinglé sur son réfrigérateur.

“J’ai donc l’impression d’être assez silencieuse sur les réseaux sociaux et j’ai l’impression de ne pas avoir autant partagé au cours des deux derniers mois”, a-t-elle taquiné.

Alors qu’Hugo, 35 ans, l’embrassait sur le front, elle a annoncé: “Il y a une raison et nous sommes très heureux d’annoncer que nous avons un bébé deux en route.”

En tête des messages de félicitations, la chanteuse de The Saturdays Mollie King a écrit : « Félicitations !! 👶🏼❤️.’

Jools Oliver a déclaré: “C’est tellement excitant de félicitations.”

Hugo lui-même a également commenté: “Yay !! Heureux heureux jours heureux.’

En mai, Millie et Hugo ont fêté le premier anniversaire de leur fille Sienna avec une petite fête chez eux.

Les stars de la télévision ont décoré la propriété de ballons et de fleurs et avaient un tipi miniature pour que leur tout-petit puisse en profiter.

