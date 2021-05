Millie Mackintosh et Hugo Taylor célèbrent le premier anniversaire de bébé Sienna ⋆ .

Millie Mackintosh et Hugo Taylor ont accueilli Sienna dans le monde il y a un an (Photo: Instagram)

Millie Mackintosh et son mari Hugo Taylor ont donné à leur maison une belle cure de jouvence rose pour célébrer le premier anniversaire de sa fille Sienna samedi.

Les stars de Made In Chelsea ont décoré la propriété de ballons et de fleurs et avaient un tipi miniature pour que leur tout-petit puisse en profiter.

Millie, 31 ans, a partagé une photo du trio sur sa page Instagram dans laquelle on pouvait la voir vêtue d’une robe à volants rose et bleue tandis qu’Hugo portait une chemise rose.

Sienna avait un nœud rose dans les cheveux alors qu’elle portait une robe de la même couleur.

Hugo, 34 ans, et Millie ont même pris du champagne rose pour l’occasion.

Elle a sous-titré le cliché des médias sociaux: “ Des décorations dignes d’une princesse! Merci @elarievents d’avoir créé cette toile de fond de rêve pour le premier anniversaire de Sienna.

Les célébrations de Millie surviennent après qu’elle s’est récemment ouverte à donner naissance à son premier enfant et à avoir du mal à aimer son corps post-partum.

La star de la télévision a accueilli Sienna en mai dernier et a déclaré à Woman’s Health: “ Honnêtement, c’était assez difficile de voir mon corps après un bébé. Et je pense que c’est pour beaucoup de femmes.

«Cela peut vraiment ressembler à un choc et à quelque chose de difficile à aimer, peut-être – et difficile de me sentir bien… Je me suis senti gêné quand je suis sorti et je ne voudrais pas que quelque chose soit serré contre mon ventre.

Et, oui, j’ai eu un peu honte de mon corps post-partum. Et c’est un peu triste d’avoir ressenti cela… C’est bon de l’admettre et de dire, oui, j’ai eu du mal à me regarder dans le miroir pendant les trois premiers mois.

Cependant, Millie a également révélé qu’elle adorait maintenant sa nouvelle forme, ajoutant: “ Je l’aime vraiment.

“Cela ne redeviendra certainement pas exactement la même chose qu’avant et je suis d’accord avec ça … Je me sens plus féminine et j’aime vraiment ça.”

