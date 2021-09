Million Meme Coin “Doge” NFT vendu en milliards de fractions sur le MISO de SushiSwap

Dogecoin (DOGE)

La pièce de 4 millions de dollars “Doge” NFT vendue en milliards de fractions sur le MISO de SushiSwap

L’image originale de Shiba Inu qui était derrière le mème populaire “Doge” est maintenant mise aux enchères sur Fractional.Art, une plate-forme de fractionnement NFT.

Ce qui a commencé comme une blague en 2013 a pris d’assaut le monde cette année et a obtenu le soutien d’Elon Musk de Tesla et de Mark Cuban de Dallas Mavericks.

Au moment de la rédaction, Dogecoin est le 7e plus grand actif cryptographique avec une capitalisation boursière de 36,8 milliards de dollars et se négocie à 0,28 $ par pièce.

En juin, l’image mieux connue sous le nom de visage de Dogecoin a été achetée par PleasrDAO pour un énorme 1 696,9 ETH d’une valeur de 4 millions de dollars, qui divise maintenant l’œuvre d’art numérique en milliards de pièces afin que ses fans puissent y investir et avoir une pièce. de l’emblématique NFT.

“Ce NFT représente les débuts d’une décennie de culture numérique, et nous voulons que vous en soyez également propriétaire”, a déclaré PleasrDAO sur son site Web, ajoutant que DOGE est divisé en milliards de pièces individuelles, qui seront sécurisées et vérifiées sur Ethereum.

Les fractions du Doge NFT seront vendues en tant que $DOG via la plate-forme MISO de l’échange décentralisé SushiSwap à partir d’aujourd’hui. Le NFT, quant à lui, sera fractionné via Fractional.Art, une startup qui divise les NFT en fragments plus petits, puis les convertit en jetons ERC-20.

Les NFT fractionnés et revendus, cependant, pourraient faire l’objet d’un examen minutieux par les régulateurs, car la commissaire de la SEC, Hester Peirce, alias “Crypto Mom”, a déclaré qu’ils pourraient courir le risque d’être des titres non enregistrés.

« Tout le concept d’un TVN est [it’s] censé être non fongible, il est donc censé ne ressembler à rien d’autre », a déclaré Peirce en mars de cette année. Alors qu’en général, ils sont “moins susceptibles d’être une sécurité”, les gens faisant beaucoup d’efforts pour construire quelque chose afin qu’il ait beaucoup de valeur peut attirer un examen plus approfondi de la réglementation.

« Il faut toujours se poser ces questions, dit-elle. “Comme nous l’avons vu, la définition d’un titre peut être assez large.”

