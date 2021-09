Millman et Monteiro parviennent à se qualifier pour les seizièmes de finale aux dépens de Reid et De Minaur

09/03/2021 à 1h30 CEST

Le joueur australien John Millman, numéro 222 de l’ATP et le joueur de tennis brésilien Thiago Monteiro, numéro 176 de l’ATP remporté en une heure et onze minutes par 6-3 et 6-2 aux joueurs australiens Matt reid et Alex De Minaur, numéro 86 de l’ATP et numéro 124 de l’ATP respectivement lors de la 30e de finale de l’US Open. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs lors des seizièmes de finale de la compétition.

La paire perdante n’a pas du tout réussi à casser le service, tandis que les gagnants, de leur côté, l’ont fait 3 fois. De plus, Millman et Monteiro ont eu 73% d’efficacité au premier service, aucune double faute et ont réussi à remporter 75% des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint 57% d’efficacité, ont commis 9 doubles fautes et ont remporté 53% des points de service.

En huitièmes de finale, les vainqueurs rencontreront les Américains bélier Rajeev et Joe Salisbury.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court extérieur en dur et au cours de celui-ci, un total de 64 couples s’affrontent. De plus, sa célébration a lieu du 1er au 11 septembre à New York.