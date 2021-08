Mills explique que parler à Durant à Tokyo l’a rapproché des Nets

in

L’une des figures du basket FIBA ​​et un grand acteur de la NBA a fait évoluer les équipes. Moulins à galettes Après avoir parlé avec Kevin Durant aux Jeux olympiques de Tokyo, il s’est approché du Filets de Brooklyn. “La conversation que j’ai eue avec Kevin était très pure et authentique, étant capable de comprendre qu’il est un pur fanfaron, et peut parler de tous les détails du basket-ball …

Après une bonne saison aux Jeux olympiques de Tokyo, être capable de surfer sur cette vague et de l’emmener à Brooklyn est quelque chose que j’attends avec impatience. J’aime ce style et cette liberté avec lesquels Steve Nash fait un excellent travail et évidemment, maintenant qu’il fait partie des meilleurs joueurs du monde, c’est une opportunité très excitante dans laquelle je vais pouvoir prospérer “, a déclaré le grand renfort de la Filets.

Alors que la culture a joué un rôle important dans la décision de l’Australien de signer avec Brooklyn, les relations ont joué un rôle presque aussi important. Le nombre de visages familiers que Sean Marks a amenés des Spurs de San Antonio à Brooklyn a donné au meneur un sentiment de confort et d’accueil. Marks, Jacque Vaughn, Tiago Splitter et Andy Birdsong sont des personnalités qui ont partagé l’organisation avec Patty pendant ses années sous Gregg Popovich.

Mills a le béguin pour Brooklyn

“Je pense que c’était l’occasion pour moi de tourner la page avec un nouveau chapitre. Et en parlant de Brooklyn, de tout ce que j’ai connu sur le court, en dehors du court et de la culture de la ville, je pense que c’était quelque chose de très attrayant pour ma femme et moi avons expliqué Mills après son départ des Spurs de San Antonio.