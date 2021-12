Mills Lane a évité une carrière dans la banque pour garder Mike Tyson en ligne pour avoir mordu l’oreille d’Evander Holyfield dans une vie colorée en tant que marine, juge, arbitre et star de Celebrity Deathmatch

Plus tôt cette année a marqué 60 ans depuis que l’un des personnages les plus reconnaissables de la boxe a fait ses débuts dans le sport.

À Reno, Nevada, un homme du nom de Mills Lane s’est rendu sur le ring pour son combat avec Artie Cox le 7 avril 1961. C’était le début d’une longue association professionnelle avec le sport qu’il aimait qui a pris dans de nombreux les plus grands moments de l’histoire de la boxe.

Lane, maintenant âgé de 83 ans, deviendra l’un des meilleurs arbitres de boxe

Cependant, plutôt que de lacer des gants, Lane est devenu plus célèbre pour la combinaison chemise bleue et nœud papillon noir qu’il arborait en tant qu’arbitre le plus célèbre de la boxe.

Il était l’homme chargé de maintenir l’ordre lorsque Mike Tyson a mordu l’oreille d’Evander Holyfield, lorsque le « Fan Man » a écrasé Holyfield contre Riddick Bowe et lorsqu’Oliver McCall a cessé de combattre Lennox Lewis et s’est effondré au milieu du combat.

Son slogan « Let’s Get It On » est devenu un usage courant et a été à la base du Celebrity Deathmatch de MTV et il a finalement été intronisé au Temple de la renommée de la boxe.

Mais son association avec la boxe a commencé de nombreuses années avant tout cela.

L’année 1997 a été mouvementée pour Lane, qui a arbitré Tyson contre Holyfield II, mais a également dû arrêter le combat McCall contre Lewis (photo) et a disqualifié Henry Akinwande pour détention excessive dans son combat avec Lewis UN NOM CÉLÈBRE

Né dans l’argent le 12 novembre 1937, grâce à son grand-père, Mills B. Lane, qui a fondé la plus grande banque de l’État de Géorgie, il a fui les richesses offertes par la banque et s’est enrôlé dans les marines en 1956.

Il y a même un Mill B Lane Boulevard à Savannah, en Géorgie.

UN MARIN

Lane pense que sa plus grande réussite a été de devenir Marine.

« Il a dit que cela lui avait appris la discipline sur laquelle il avait basé toute sa vie », a déclaré son fils Terry au Las Vegas Review Journal. « Il a également commencé la boxe quand il était dans les Marines. »

Pendant son mandat de marin, il a remporté le titre des poids welters All-Far avant de remporter le tournoi de la NCAA à l’Université du Nevada, auquel il s’est inscrit après avoir été démis de ses fonctions en 1959.

Mais une carrière de combattant professionnel n’était pas en vue, comme il l’a découvert lorsque Cox l’a lâché au premier tour.

Il a de nouveau battu Cox, ses débuts étant sa seule défaite.

« J’ai pris une année sabbatique, j’ai tout recommencé au gymnase, je suis revenu et j’ai combattu 12 fois de plus », a-t-il déclaré. « Quand j’ai arrêté, j’avais le 11-1-1. »

LE JUGE MILLS LANE

Plutôt que de se faire frapper au visage pour gagner sa vie, il a fréquenté une école de droit et a travaillé comme procureur puis procureur de district et a été juge de tribunal de district.

Comme on pouvait s’y attendre, il n’était pas connu pour sa clémence et ce dernier emploi lui a même valu sa propre émission télévisée – Judge Mills Lane – où son approche pragmatique a fait se recroqueviller de nombreux criminels dans la salle d’audience entre 1998 et 2001.

Où, dans le manuel de l’arbitre, vous apprend-il à gérer un « Fan Man » ?

Son comportement sérieux signifiait que vous ne saviez jamais dans quel sens la hache tomberait – un bon trait à avoir pour ce joueur de poker passionné.

«Être arbitre, que ce soit dans la salle d’audience ou dans un ring de combat, c’est ce que je suis. C’est là qu’est ma passion et je ne connais pas d’autre moyen de la décrire », a-t-il écrit dans son livre Let’s Get It On.

ALLONS-Y

C’est juste là-haut avec « Let’s Get Ready to Rumble » de Michael Buffer.

L’énoncé simple de Lane a été entendu pour la première fois en 1982 avant que Gerry Cooney ne combatte Larry Holmes dans un combat pour le titre des poids lourds WBC.

« Je voulais dire quelque chose de différent », a-t-il expliqué plus tard, tandis que son rituel emblématique de toucher du nez et de pouce en l’air avant le combat lorsqu’il a été présenté aux millions de personnes qui regardaient à la maison, était destiné à un ami cher de son cancer.

SON PREMIER COMBAT

Un homme du nom de Lonnie Toleno a battu Jimmy Ahmed au gymnase de l’Université du Nevada sous son œil vigilant et Lane a goûté pour la première fois à la boxe dans la capitale mondiale du combat en 1978.

Et quelle introduction ce fut au Caesars Palace lorsque Larry Holmes a battu Ken Norton en 15 rounds, qui est depuis devenu l’une des batailles les plus épiques de la division des poids lourds.

LE COMBAT ‘MORD’

En 1996, Holyfield est sorti victorieux de son premier combat contre Tyson contre toute attente. Le match revanche, en 1997, était censé être différent – ​​c’était certainement mémorable – et il a fini par propulser l’arbitre dans le grand public.

Lane a déduit des points Tyson pour avoir mordu Holyfield et quand il l’a fait à nouveau, il a disqualifié « Iron Mike »

Il est depuis devenu connu sous le nom de « Bite Fight » en raison de la décision de Tyson d’arracher un morceau de l’oreille de son adversaire DEUX FOIS.

Les microphones ont décroché Lane disant au « Homme le plus méchant de la planète » qu’il avait mordu l’oreille de Holyfield et lorsque Tyson a répondu en lui disant que c’était un coup de poing, il a répondu « taureau **** ».

Lane n’était même pas censé être là et n’a reçu l’appel que lorsque le camp de Tyson a protesté contre la décision de nommer Mitch Halpern comme troisième homme.

. Sport Classique – .

Le coin de Tyson proteste contre son innocence, mais l’arbitre – connu sous le nom de «Maximum Lane» pendant son mandat de juge – n’allait pas se laisser influencer

Tyson s’était habitué à l’attitude dure comme des ongles de Lane.

Il était sur le ring lorsqu’il est devenu le plus jeune champion poids lourd de l’histoire en 1986 et était là pour superviser son combat contre Peter McNeeley, son premier après sa sortie de prison en 1995.

« Mon père a toujours aimé Mike, et il a fini par faire neuf de ses combats », a déclaré le fils aîné de Lane, Terry, au magazine Ring.

Mike Tyson rend l’oreille à Evander Holyfield SON DERNIER COMBAT

Il a signé sa carrière aux côtés d’une autre légende de Tommy Hearns. L’un des « Four Kings », Hearns avait 40 ans lorsqu’il a combattu Jay Snyder au Joe Louis Arena dans le Michigan le 6 novembre 1998.

Il n’avait besoin que de 88 secondes pour gagner, mais aurait peut-être dû suivre Lane hors du ring.

« C’était un gars juste et honnête », a déclaré Hearns. « Il vous a permis de faire ce que vous étiez censé faire sur le ring.

« J’avais un grand respect pour Mills Lane. J’ai toujours aimé quand il a dit : « Allons-y ! »

Mills a disparu du ring mais n’a certainement pas été oublié.

MATCH À MORT DE CÉLÉBRITÉS

Des millions de non-fans de boxe ont connu plus tard Lane grâce à la version claymation de lui-même où il a fourni son slogan « Let’s get it on » à l’émission MTV.

Il était beaucoup plus clément ici car l’émission a vu des célébrités se déchirer littéralement la tête, ce qui était souvent accompagné de Lane disant « Je vais le permettre! »

TEMPLE DE LA RENOMMÉE

« Toute la fraternité des arbitres de boxe lui doit beaucoup », a déclaré l’ancien arbitre Joe Cortez au Las Vegas Review Journal.

«C’était un arbitre de premier plan. Il était très régulier et très juste avec les combattants, mais très ferme. »

Ayant pris sa retraite en 1998, Lane a subi un accident vasculaire cérébral débilitant en 2002 qui a laissé son côté droit paralysé et lui a rendu la parole difficile.

Et sa famille a révélé sa surprise lorsqu’il leur a dit qu’il voulait assister à son intronisation au Temple de la renommée en 2013, rejoignant le célèbre journaliste de boxe Colin Hart, l’annonceur Jimmy Lennon Jr et le guerrier de sang et de courage Arturo Gatti.

« Parce qu’il ne veut généralement pas que les gens le voient dans cet état. C’est un gars fier », a déclaré Tommy Lane à The Ring avant une apparition où il a été comblé du genre d’amour réservé aux boxeurs.

Lane a certainement été en panne mais il n’est pas sorti.