Milly Alcock et Emily Carey rejoignent le casting de “House of the Dragon”

House of the Dragon, la préquelle de Game of Thrones, compte deux nouveaux membres dans son casting. Milly Alcock (Upright) et Emily Carey (Get Even) rejoignent la nouvelle série HBO pour jouer les versions plus jeunes de la princesse Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower.

Les deux personnages seront récurrents dans le nouveau projet HBO réalisé par Clare Kilner, Geeta Patel et Miguel Sapochnik. L’intrigue est basée sur le livre Fire & Blood de George RR Martin, qui est également un écrivain collaborateur.

Les événements se déroulent 300 ans avant les événements de Game of Thrones, en se concentrant sur l’histoire de la Maison des Targaryen. La princesse Rhaenyra (Alcock), la première-née du roi, est un pur sang valyrien et un cavalier de dragon. De son côté, Alicent Hightower (Carey), détient le titre de la main du roi et est aussi la femme la plus séduisante des Sept Royaumes.

House of the Dragon a été co-créé par George RRMartin et Ryan Condal, ce dernier faisant partie de l’équipe de rédaction du projet. Condal, Martin et Miguel Sapochnik sont producteurs exécutifs avec l’écrivain Sara Lee Hess, Vince Gerardis et Ron Schmidt. Pour sa part, le réalisateur de télévision Greg Yaitanes est co-producteur exécutif.

Quant au reste de la distribution, des acteurs tels que : Rhys Ifans qui sera Otto Hightower, Matt Smith jouera le prince Daemon Targaryen, Steve Toussaint comme Corlys Velaryon et Paddy Considine jouera le roi Viserys Targaryen.

La série House of the Dragon sera publiée par HBO et HBO Max en 2022, sa première saison aura un total de 10 épisodes et il est prévu qu’avant son lancement plus de détails seront fournis sur les événements qui ont conduit à l’histoire de Jeu des trônes.