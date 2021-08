in

Il y a 25 ans, la reine du merengue, Milly Quezada, perdait son mari Rafael Vázquez. Et bien qu’elle ait déjà guéri ses blessures et surmonté le deuil, elle se souvient avoir été saisie par une si grande douleur qu’elle n’a pas pu subvenir aux besoins de ses propres enfants pendant un certain temps. Quezada a réussi à sortir d’une dépression après avoir senti que la moitié de sa vie s’écoulait, selon sa propre description.