Milner se range du côté de Klopp sur le problème de Liverpool qui met Van Dijk en colère

Le milieu de terrain de Liverpool James Milner pense que le manager Jurgen Klopp a raison de retirer Virgil van Dijk de l’équipe, peu importe à quel point cela peut frustrer le défenseur.

Le capitaine des Pays-Bas Van Dijk a hâte d’avoir autant de minutes à son actif que possible après sa blessure. En effet, il a passé la grande majorité du dernier mandat sur la touche avec un grave problème au genou. Cependant, il est revenu pour impressionner cette saison.

Il a joué dans les cinq matchs de Premier League de Liverpool jusqu’à présent. Cependant, il ne figurait pas dans le premier Match de Ligue des Champions de la campagne contre l’AC Milan.

Au lieu de cela, Joe Gomez est venu pour sa première apparition de la saison aux côtés de Joel Matip.

Fait révélateur, cependant, la paire a également subi des blessures à long terme la saison dernière. En tant que tel, Klopp a tenu à prendre soin d’eux deux, Matip n’étant pas dans l’équipe de samedi pour la victoire sur Crystal Palace.

Milner, cependant, a insisté sur le fait que Klopp avait raison de ne prendre aucun risque avec ses défenseurs.

“Les positions que nous avons occupées l’année dernière, nous n’avons pas eu de chance avec des blessures et des joueurs ont dû jouer hors de position”, a déclaré l’arrière latéral au Daily Mirror.

«Je pense que c’est pour aider avec des choses comme ça. Nous pensons tous que Virg est Superman et il l’est 99 fois sur 100. Mais la blessure dont il est revenu – et pour avoir l’air aussi bien qu’il l’a fait depuis son retour ! Tu sais, il n’a pas 21 ans.

« Faire ce qu’il a fait depuis qu’il est de retour est incroyable. Cela montre à quel point il est un bon joueur, quelle mentalité il a. Mais il a aussi besoin de soins, peu importe à quel point il est en colère d’être exclu de l’équipe.

En plus de Van Dijk, Gomez et Matip, Klopp compte dans ses rangs un nouveau défenseur central, Ibrahima Konate.

Le joueur de 22 ans a débuté aux côtés de Van Dijk contre Palace et a reçu les éloges de Klopp pour ses débuts en Premier League.

Milner soutient Van Dijk et la rotation de Liverpool

“Il [Van Dijk] va avoir besoin de soins et c’est la rotation. Vous regardez les demi-centres du club – ils sont tous incroyables », a ajouté Milner.

« Vous les voyez à l’entraînement, ils sont incroyables. C’est une excellente équipe de joueurs et la façon dont nous nous entraînons et travaillons ensemble, tout le monde sait ce qu’ils font, tout le monde travaille dur et tout le monde sait ce qui est requis.

“Je pense [the win over Palace] fait plaisir. Nous savons que nous pouvons mieux jouer, mais apporter les changements que nous avons faits et obtenir le résultat que nous avons est agréable.

“Il y a un autre match en milieu de semaine et cela aidera également à obtenir des minutes pour les autres joueurs.”

Liverpool affrontera Norwich à l’extérieur en Coupe Carabao mardi. Le patron des moins de 23 ans, Barry Lewtas, a laissé entendre que certaines des plus jeunes starlettes des Reds pourraient faire leur apparition.

