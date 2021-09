Milo Ventimiglia partage un autre point de vue sur Gilmore Girls

Cependant, a-t-il dit, sachant que ses camarades Scott, Alexis, Lauren Graham “et probablement à peu près tout le monde dans la série” serait d’accord pour faire une reprise, “c’est comme, oui, pourquoi ne le ferais-je pas?” Il a ajouté que les producteurs Dan Palladino et Amy Sherman Palladino serait probablement aussi là pour “écrire leurs culs”.

“S’ils voulaient le ramener, et si c’était Amy et Dan à la barre, et que vous vous présentiez tous, je serais un crétin de ne pas me présenter”, a déclaré Milo.

Mais il a expliqué pourquoi les remakes et les reprises ne devraient être effectués que pour la “bonne raison”, pour emprunter le jargon de The Bachelor.

Comme il l’a dit, “Si on avait l’impression qu’il était là pour la bonne raison contre la mauvaise raison – nous connaissons tous ces mauvaises raisons, où les émissions pensent que la série est plus grande que les personnages, alors ils essaieront de l’apporter revenir juste pour gagner plus d’argent – c’est comme, ouais, mais y a-t-il vraiment plus d’histoires à raconter ? C’est là que je retourne toujours… Y a-t-il encore d’autres histoires à raconter ? Est-ce que ces personnages ont grandi à un point où nous voulons vraiment pour en voir plus ?”

Si la réponse est oui, il pourrait bien être dans une autre année dans la vie.