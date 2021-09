Milo Ventimiglia pense au retour de Gilmore Girls après This Is Us

Donc, même s’il semble que Milo Ventimiglia serait d’accord pour revenir pour plus de Gilmore Girls, je ne suis pas sûr que ce soit la voie qu’il préférerait suivre dans sa carrière. Regardez les choses de cette façon : si Vintimille s’était limité au seul rôle de Jess Mariano, le monde lui aurait été volé en tant que Jack Pearson, et je suis peut-être l’équipe Jess, mais je suis aussi à 100 % l’équipe Jack. Donc, même si je suppose qu’il serait acceptable pour Vintimille de faire (soupir) différents projets, nous pouvons tenir fermement au fait que si les Palladinos décident d’écrire plus de dialogues trop caféinés pour Lorelei et Rory, Jess est à bord pour revenir .