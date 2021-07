Miloe sort la reprise de “Solo” de Lous et des Yakuza

Miloe, dont l’EP Greenhouse a été acclamé par NPR Music, The Fader, MTV, NYLON, Uproxx et plus, a sorti une nouvelle chanson, “SOLO”. La piste est maintenant disponible via Enregistrements Loma Vista.

Né en République démocratique du Congo, Kabeya a déménagé aux États-Unis avec sa famille à l’âge de huit ans pour retrouver son père, un journaliste qui avait obtenu l’asile trois ans auparavant. Aujourd’hui, en l’honneur de la fête de l’indépendance congolaise et pour célébrer le mois de l’appréciation de la musique noire, Miloe a partagé une reprise de l’artiste congolais Lous et de la chanson susmentionnée des Yakuza, “SOLO”.

« ‘Solo’ est une chanson de l’incroyable artiste congolais/belge Lous and The Yakuza. Elle a déclaré qu’elle avait écrit la chanson en pensant à la solitude que notre peuple et les Noirs en général ressentent en raison du racisme systémique et des effets de la colonisation. La République démocratique du Congo a obtenu son indépendance de la Belgique le 30 juin 1960, il n’y a pas si longtemps », explique Miloe.

«Je dirais que la colonisation se poursuit à ce jour grâce à l’extraction de ressources naturelles par les sociétés occidentales, ce qui profite directement à ceux d’entre nous assez privilégiés pour vivre dans l’ouest. Les Noirs et les femmes qui manquent en particulier doivent crier et se battre juste pour recevoir l’empathie de ce monde. Les paroles qui m’ont le plus marqué sont : ‘Se battre jusqu’à la muerte (eh) / Parce qu’on a trop fierté.’ Malgré ce à quoi nous sommes confrontés, nous ne sommes pas définis dans notre traumatisme. Il y a tellement de fierté et d’amour pour notre culture et notre peuple, qui nous alimenteront toujours dans la lutte pour notre humanité. »

Miloe fera la tournée des chansons de Greenhouse en direct pour la première fois cet automne. Voir ci-dessous pour les dates.

Dates de la tournée de Miloé :

31 août 2021 – Maquoketa, IA – Morue #

1er septembre 2021 – Indianapolis, IN @ Annexe Hi-FI (extérieur) #

9 septembre 2021 – Minneapolis, MN – First Avenue *

2 novembre 2021 – Columbus, OH @ The Athenaeum Theatre ^

3 novembre 2021 – Pittsburgh, PA @ Mr. Smalls ^

5 novembre 2021 – Toronto, ON @ Opera House ^

6 novembre 2021 – Montréal, QC @ Théâtre Fairmount ^

8 novembre 2021 – Boston, MA @ Paradise Rock Club (COMPLET) ^

9 novembre 2021 – Boston MA @ Paradise Rock Club (COMPLET) ^

10 novembre 2021 – New York, NY @ Webster Hall (COMPLET) ^

11 novembre 2021 – Philadelphie, PA @ Union Transfer (COMPLET) ^

12 novembre 2021 – Washington, DC @ 9:30 Club (COMPLET) ^

13 novembre 2021 – Richmond, VA @ The Broadberry (COMPLET) ^

15 novembre 2021 – Durham, Caroline du Nord @ Motorco (COMPLET) ^

16 novembre 2021 – Atlanta, Géorgie @ Variety Playhouse ^

17 novembre 2021 – Orlando, FL @ The Abbey (COMPLET) ^

19 novembre 2021 – Nashville, TN @ Mercy Lounge (COMPLET) ^

20 novembre 2021 – Newport, KY @ Southgate House (COMPLET) ^

21 novembre 2021 – Cleveland, OH @ Beachland Ballroom (COMPLET) ^

27 novembre 2021 – Madison, WI @ The Sylvee ^

28 novembre 2021 – Minneapolis, MN @ First Avenue ^

30 novembre 2021 – Englewood, CO @ The Gothic Theatre ^

1er décembre 2021 – Salt Lake City, UT @ The Depot ^

3 décembre 2021 – Portland, OR @ Wonder Ballroom ^

4 décembre 2021 – Vancouver, C.-B. @ Biltmore ^

5 décembre 2021 – Seattle, WA @ Neumos (COMPLET) ^

7 décembre 2021 – San Francisco, CA – The Fillmore ^ (COMPLET)

8 décembre 2021 – Santa Ana, CA @ Observatory ^

9 décembre 2021 – Los Angeles, CA @ The Fonda (COMPLET) ^

10 décembre 2021 – San Diego, CA @ Quartyard (COMPLET) ^

11 décembre 2021 – Phoenix, AZ @ Crescent Ballroom (COMPLET) ^

13 décembre 2021 – Houston TX @ WHite Oak Downstairs ^

14 décembre 2021 – Austin TX @ Mohawk ^

15 décembre 2021 – Dallas, TX @ Trees (COMPLET) ^

17 décembre – St Louis, MO @ Delmar Hall (COMPLET) ^

^ avec lapin de plage

* Spectacle en tête d’affiche

# avec pinède