Milton enlève et Embiid termine : les 76ers nouent la cravate

Problème plus ou moins sauvé. Les Sixers quittent leur pavillon avec le facteur de cour perdu mais déjà avec le match nul face aux Hawks. Un par un après, encore, une performance différentielle de Joël embiid, qui était dégoûté par le prix que quelques minutes avant le crash avait été décerné à Nikola Jokic en tant que MVP de la saison 2020/21 en NBA. Le Camerounais a fait ce qu’il fallait : que son rival sur le court paiera la vaisselle cassée de sa colère de n’avoir pas été désigné comme le meilleur.

La surprise n’était pas d’avoir le meilleur joueur des Sixers dans ces chiffres ou Ben Simmons, probablement la deuxième épée, en seulement deux coups sûrs sur le terrain et beaucoup plus concentré sur la direction et la défense. Pour rien. C’est devenu une routine. Mais Rivers a touché une touche à la fin du troisième quart avec laquelle il a pu faire exploser le match : Secouez MiltonDans ses premières minutes sur le terrain, il a brisé le match avec ses collègues remplaçants. Le sien était en partie la faute de ce 118-102, un score impensable juste après la pause mais officialisé lorsque le klaxon final a retenti.

Les locaux, conscients de ce qu’ils jouaient contre une équipe qui n’est pas la favorite et qui prenait déjà la tête lors du premier match, ont très bien commencé. Assez longtemps pour que Green dunk avec seulement six secondes restantes. 12-2 d’ouverture partielle. Balles à Harris et Embiid, jouant bien le statique et aussi s’il y avait une transition rapide. Excellente première réponse. L’intensité était ce qui marquait ces barres et les 76ers sont presque partis pour toucher un score d’avantage (28-10, 8e minute). Tout a toutefois changé avec l’arrivée de la deuxième période. L’inclusion des joueurs de banc sur le terrain a mieux affecté les Hawks, qui, grâce à Huerter et Gallinari, ont marqué des points et Lou Williams, contrairement à ce que Trae Young propose habituellement en termes de rythme et d’absorption de marquage, a changé le signe. Et l’intensité, bien sûr : Huerter a même mis des bouchons. Les hommes de McMillan n’ont pas refermé la plaie, mais ils se sont approchés à deux distances. Embiid est revenu sur le terrain pour commencer à dominer Capela assez clairement et c’est ce qui les a soutenus jusqu’à ce que, au bord de la pause et avec Young étant à nouveau celui qui a manipulé le flux, une paire de triples de Huerter et Gallinari, qui a dépassé le vingt sans faire la une des journaux, ils sont revenus resserrer l’affrontement.

Avec la seconde mi-temps, plus de balles à Will. À Philadelphie, il a grandi et vécu et ici le personnage s’appelle Embiid. Surprenant dans le triple dès son arrivée ou combattant au poste bas avec force. La défense sur lui a également échoué, les deux contre un ont libéré d’autres qui n’ont pas échoué, avec Seth Curry comme exemple pratique. Alors qu’ils semblaient déjà partir, deux tirs d’affilée de Bogdanovic de l’autre côté ont ralenti l’euphorie. Mais moins deux plans isolés de Curry et deux autres actions de Harris, toutes d’Embiid. Et ils sont repartis jusqu’à ce que Bogdan Bogdanovic, cette fois avec des tirs consécutifs mais comptant chacun par trois points, brise à nouveau la magie dans la tête des locaux. Et devant, même (79-80, 33e). Là, Shake Milton est apparu, qui a secoué le jeu comme son nom l’indique déjà. Quelques 3 avant la fin de la troisième période ont de nouveau donné l’avantage aux 76ers. Pas seulement avec lui mais avec George Hill et Dwight Howard, une petite grande impulsion pour aller au tableau de bord à quelque chose qui serait déjà définitif jusqu’au bout. Milton a contribué 14 points en 14 minutes sans être entré sur le terrain en première mi-temps. Et, bien sûr, pour boucler la boucle, Joel Embiid est passé à 40 points et sans perdre 50% de réussite. La série se rend maintenant à Atlanta pour les deux prochains matchs avec une égalité juteuse.