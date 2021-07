Milwaukee bat Phoenix et réduit les distances

in

Les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo ont comblé l’écart ce dimanche lors des finales NBA (1-2) en battant les Phoenix Suns (120-100).

Antetokounmpo, qui dans le deuxième match a donné un récital avec 42 points, a donné une nouvelle performance monumentale et a ajouté cette fois 41 points (14 sur 23 au tir), 13 rebonds et 6 passes décisives.

Pour les Suns, Chris Paul a récolté 19 points (8 sur 14 aux tirs) et 9 passes décisives.

Les Suns ont clairement dominé leurs deux matchs à domicile, mais lors de leur première sortie à Milwaukee (USA), ils ont offert une version inégale et sans inspiration.

Le meilleur exemple de cela était un Devin Booker malavisé qui n’a pu obtenir que 10 points (3 sur 14 au tir), 6 rebonds et 2 passes décisives.

Devant eux, les Bucks ont su accompagner collectivement Antetokounmpo à cette occasion.

Remarqués pour leur faible contribution au match 2, Jrue Holiday (21 points et 9 passes) et Khris Middleton (18 points, 7 rebonds et 6 passes) se sont avancés ce soir.

Bobby Portis, l’un des héros des fans de Milwaukee, a également été mis en évidence avec 11 points et 8 rebonds en seulement 18 minutes sur le terrain.

Les Bucks ont imposé leur défense pendant une bonne partie du duel, ont mieux visé le triple (39% contre 29% des Suns), ont contrôlé le rebond (47 pour 36) et ont construit leur première victoire dans ces Finales à partir d’un excellent deuxième quart-temps. (35-17).

le Le match 4 de la finale entre les Bucks et les Suns se jouera mercredi aussi à Milwaukee.