Milwaukee Bucks bat les Indiana Pacers (133-142)

14/05/2021 à 03:51 CEST

Bucks de Milwaukee a réussi à gagner Indiana Pacers loin par 133-142 dans un nouveau tour de la NBA. Au tour précédent, les joueurs des Indiana Pacers ont remporté la victoire à domicile contre Philadelphie 76ers 103-94, alors que les Milwaukee Bucks battent également la maison Orlando Magic par 114-102 et après ce résultat, ils accumulent une séquence de quatre victoires lors des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Bucks de Milwaukee Il a 45 matchs gagnés sur 70 joués, ce qui lui permet de rester en barrage. Pour sa part, Indiana PacersAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des Play-offs avec 33 matchs gagnés sur 70 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et s’est terminé par un 38-39. Plus tard, au deuxième quart, il y avait à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 28-30. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 66-69 dans la lumière.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, ont eu une différence maximale de 19 points (86-105) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 30-40 et un total de 96-109. . Enfin, au cours du dernier quart-temps, les locaux ont de nouveau réduit les distances dans l’électronique, bien que pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 37-33. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 133-142 en faveur des visiteurs.

La victoire de Bucks de Milwaukee a été construit sur 40 points, six passes et 15 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 20 points, 14 passes et quatre rebonds de Vacances Jrue. Les 26 points, cinq passes et cinq rebonds de Vacances de Justin et les 23 points, sept passes et cinq rebonds de Tj McConnell ils n’étaient pas suffisants pour Indiana Pacers A remporté le match.

Au prochain tour de la NBA, Indiana Pacers va affronter Les Lakers de Los Angeles dans le Bankers Life Fieldhouse. De son côté, le prochain adversaire de Bucks de Milwaukee sera chaleur de Miami, avec qui il fera face dans le Forum Fiserv. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.