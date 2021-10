Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets, en direct : NBA 2021 en direct aujourd’hui

Premier match de retour de la compétition et réédition de l’une des séries les plus vibrantes que nous ayons vues cet été. Ce coup de Kevin Durant que c’était deux et non trois et ce match final, une apothéose. Mais c’est de l’histoire et aujourd’hui c’est plus de nouvelles Kyrie Irving, qui n’est pas disponible pour le moment car il n’est pas vacciné et n’est pas un participant à part entière. Bain de masse pour les greens à domicile et avec livraison de bague incluse. On verra comment ça se terminera, Brooklyn voudra foutre en l’air cette fête.

