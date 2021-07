Milwaukee Bucks, décisions de transfert clés pour les champions

Pour atteindre le paradis, vous devez effectuer un travail difficile et très stratégique depuis les bureaux. ils le savent bien dollars de Milwaukee, qui a rencontré un joueur plein de potentiel, mais avec de nombreuses questions, lors du repêchage 2013 de la NBA. Giannis Antetokounmpo Il avait très peu d’expérience et un physique nettement immature lorsqu’il est arrivé en NBA, mais les gens du Wisconsin ont parié sur lui et ont vite réalisé qu’ils avaient un diamant brut, avec pour mission de le polir correctement. Alors que le Grec renforçait et améliorait son jeu, la direction sportive s’efforçait de trouver le meilleur moyen d’entourer son joueur vedette, avec des caractéristiques si particulières.

Quant à l’équipe contre laquelle les Bucks ont perdu lors des éliminatoires de la NBA 2018, il y a peu de pièces reconnaissables. Khris Middleton C’était déjà la deuxième épée, mais le rôle de star de Malcolm Brogdon semblait incontournable, ainsi que l’envie de développer un Thon Maker prometteur. Mais le Wisconsin a pris des décisions courageuses cet été-là qui ont conduit à une liste de 2019 qui a jeté les bases de la construction du titre.

La position de base a subi les changements les plus importants

Un pivot et un tireur intimidants sont arrivés comme Brook Lopez, qui a ouvert des trous pour Giannis et a montré quel était le moyen idéal pour construire une dynastie. L’empressement à incorporer des tireurs tels qu’Ilyasova, Korver et Mattews n’a pas eu autant de succès que l’incorporation de joueurs de périmètre physique, tels que Donte Di Vincenzo et Pat Connaughton, qui ont fini par être fondamentales dans le succès de l’équipe. Mais s’il y a une position dans laquelle des décisions clés et risquées ont été prises, c’est à la base. Se débarrasser de Brogdon semblait être une hérésie, surtout vu comment son remplaçant, Eric Bledsoe, n’a pas été à la hauteur des attentes. Cependant, pour 2021, la signature de Vacances à Jrue, ce qui a changé toute la dynamique.

Et c’était la pré-saison 2020 où des décisions plus fructueuses ont été prises par la direction, lors de la signature d’un acteur clé dans la conquête du ring, comme cela a été Bobby Portis, et un meneur comme DJ Augustine qui leur a permis de faire un beau coup en pleine saison : se passer de lui et d’autres morceaux à signer PJ Tucker. L’attaquant vétéran a été décisif des deux côtés du terrain pour permettre dollars de Milwaukee Fermez la boucle et proclamez-vous champion NBA. Il ne reste plus qu’à voir s’ils sont capables de maintenir cette clairvoyance stratégique afin d’établir une domination à long terme dans la meilleure ligue du monde.