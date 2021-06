Milwaukee Bucks détruit les Nets et force le septième match

Victoire de dollars de Milwaukee en vue de Filets de Brooklyn par 104-89 qui laisse l’égalité à trois, donc le septième et décisif match sera joué samedi prochain à New York. Khris Middleton Oui Giannis Antetokounmpo ils ont déjà joué à un niveau élevé Kevin Durant Il avait l’air fatigué après son exposition il y a deux jours.

Ainsi, les Bucks sont sortis très forts et étaient en tête du tableau d’affichage dès le début, bien que le duel n’ait éclaté qu’au quatrième quart-temps. Middleton a été le meilleur avec 38 points (11 sur 16 tirs sur le terrain), 10 rebonds, 5 passes décisives et 5 interceptions. Anteto a également joué à un niveau élevé et a terminé le match avec 30 points et 17 rebonds. Jrue Holiday a contribué 21 points, 5 passes décisives et 4 interceptions.

Chez les Nets, Durant a de nouveau été le meilleur avec 32 points et 11 rebonds. Même s’il avait l’air fatigué et pouvait à peine forcer les lancers francs (0 sur 2 pendant tout le match). Cette fois, il n’a pas eu le soutien de Jeff Green, très bien défendu, qui n’a pas pu dépasser les cinq points. James Harden, meilleur que lors du duel précédent, a terminé avec 16 points (5 sur 9 au tir), 7 passes et 4 interceptions.

Giannis dans le jeu 6 : 30 points | 17 CER | 3 AST pic.twitter.com/3n4rAZNepI – Milwaukee Bucks (@Bucks) 18 juin 2021

Septième match

Ainsi, tout se décidera tôt le matin du samedi au dimanche au Barclays Center. On verra comment les Nets arrivent physiquement. Les Bucks, avant une belle occasion d’obtenir la passe après le mauvais début de série. Jeu formidable.