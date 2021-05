Milwaukee Bucks gagne contre Orlando Magic 114-102

05/12/2021 à 05:50 CEST

Bucks de Milwaukee a réussi à gagner à domicile pour Orlando Magic par 114-102 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Milwaukee Bucks ont été vaincus à l’extérieur contre San Antonio Spurs par 146-125. De leur côté, les Orlando Magic ont également perdu à domicile avec Minnesota Timberwolves 96-128, donc après le match, ils ont accumulé cinq défaites d’affilée. En ce moment, Bucks de Milwaukee Il compte 44 victoires en 69 matchs joués, ce qui lui permettrait de se qualifier pour les Play-offs, tandis que Orlando Magic il serait exclu des Play-offs avec 21 matchs gagnés sur 69 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre Bucks de Milwaukee était le principal dominateur, avait une différence maximale de neuf points (29-20) jusqu’à terminer avec un résultat de 29-22. Plus tard, au deuxième trimestre, les joueurs de Bucks de Milwaukee ils ont réussi à se distancer dans la lumière, en fait, ils ont réalisé un 10-2 partiel et ont atteint une différence de 15 points (47-32) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 30-26. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 59 à 48 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe visiteuse a réduit les distances dans le jeu électronique jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 20-23 (79-71). Enfin, au cours du dernier trimestre Bucks de Milwaukee il s’est à nouveau distancé sur le tableau de bord, a augmenté l’écart à un maximum de 15 points (107-92), et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 35-31, terminant ainsi le match avec un résultat final de 114-102 en faveur. des habitants.

La victoire de Bucks de Milwaukee a été construit sur 27 points, cinq passes et 12 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 10 points, une passe et 15 rebonds de Bobby portis. Les 17 points, une passe et 13 rebonds de Moritz Wagner et les 18 points et quatre rebonds de Cole Anthony ils n’étaient pas suffisants pour Orlando Magic pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Bucks de Milwaukee sera contre Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse, tandis que le prochain rival de Orlando Magic sera Atlanta Hawks, avec lequel vous verrez les visages dans le State Farm Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.