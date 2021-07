Milwaukee Bucks, les décisions de rester en tête de la NBA

On dit souvent que le plus dur n’est pas d’arriver au sommet, mais d’y rester. C’est ce qu’il cherchera dollars de Milwaukee la saison suivante, qui après avoir encore une fois goûté aux miels du triomphe, cherche à générer une dynastie gagnante en profitant de la jeunesse et du parcours de Giannis Antetokounmpo. De nombreuses années se sont écoulées jusqu’à ce qu’ils trouvent la bonne clé pour entourer les Grecs des acteurs spécifiques qui généreront l’écosystème nécessaire à leur succès, mais une fois qu’ils l’auront fait, ils devront agir rapidement et très intelligemment s’ils veulent continuer ce projet. . Ce sont les grands carrefours auxquels la direction de l’équipe du Wisconsin devra faire face dans les prochains mois, selon ESPN.

Comment récompensez-vous Mike Budenholzer pour sa continuité ?

L’entraîneur a été l’un des grands artisans du succès des Bucks et la façon dont il a pu lire les besoins de son joueur vedette dénote une grande intelligence. Clairvoyant lorsqu’il s’agit d’ajuster les nouvelles pièces qui lui arrivaient et doté d’un timing de prise de décision très remarquable, ce coach a le monde à ses pieds et dépend de la gestion des Bucks pour continuer sur le banc. Il entrera dans la dernière année de son contrat et a le droit de demander une amélioration de salaire significative s’ils veulent le retenir.

Une ingénierie financière qui laisse peu de place au mouvement

Ils ont déjà engagé un total de 481 millions de dollars dans les salaires d’Antetokounmpo, Holiday et Middleton, ce qui les met dans une situation dangereuse puisqu’ils vont dépasser le plafond salarial. Bobby Portis et Bryn Forbes ont Player Option et manquent de liquidités monétaires suffisantes pour récompenser leurs excellentes performances cette saison. Le plus normal serait qu’ils perdent ces deux pièces qui ont été décisives dans le titre, alors que PJ Tucker semble lui aussi avoir un pied et demi en dehors de la ville. Les Bucks n’auront que des exceptions pour vétérans afin de fournir des joueurs aussi pertinents dans leur rotation.

Comment pouvez-vous améliorer l’équipe?

Au cas où ils verraient nécessaire l’incorporation de joueurs de banc, ils devront se passer d’aucun des partants autre que leur Big 3. particulier. Les grands candidats pour entrer dans un transfert seraient Donte Di Vincenzo, Pat Connaughton et Brook López. Un autre problème qu’ils ont est l’absence de choix au premier tour de la NBA Draft 2021, ce qui les laisse dans une situation très compromise pour entourer efficacement leurs stars.