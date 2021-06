Milwaukee Bucks, options de victoire contre les Brooklyn Nets

Les contemplations sont terminées, si vous devez mourir, que ce soit en tuant. C’est l’esprit qui s’est répandu dans le vestiaire de dollars de Milwaukee après les deux sévères corrections qu’il a reçues lors des premiers matches contre Filets de Brooklyn de son sérieux dans éliminatoires NBA 2021. Il est évident que la puissance offensive des New-Yorkais est nettement supérieure et que la seule option de victoire pour ceux de Giannis Antetokounmpo Ce sont des jeux avec très peu de points, rugueux et dans lesquels les défenses sont les protagonistes. Réduire la probabilité que plusieurs stars des Nets trouvent des positions de lanceur confortables est un projet collectif, répété sur ESPN.

“Il faut gâcher leur jeu au maximum, être très agressif en défense, passer 48 minutes avec le cul baissé et serré. La défense gagne des matchs dans ces circonstances, s’ils marquent 83 points, comme aujourd’hui, nous aurons toutes les chances de gagnant », a commenté Jrue Holiday, un élément clé de l’équipement défensif qui a tenté d’arrêter Kyrie Irving et Kevin Durant. Les deux stars étaient très seules, voyant à quel point Joe Harris était incapable de maintenir l’excellent niveau de réussite qu’il avait jusqu’à présent. “Ils ont fait ce qu’ils devaient faire, mais nous avions des options jusqu’à la fin, nous savons aussi comment jouer ce style de basket-ball”, a déclaré Irving.

Milwaukee Bucks utilise la force défensive comme une arme pour tenter de battre les Brooklyn Nets

Le plus impressionnant a été de voir l’effort d’un Giannis Antetokounmpo qui a joué 43 minutes, comme Khris Middleton, qui a atteint 44 minutes sur le terrain, les deux étant essentiels pour la victoire de dollars de Milwaukee. “C’était une question d’instinct de compétition, mon cœur me dit que la bonne décision est de tout tenter et de me serrer les coudes jusqu’au bout. Nous n’avons pas beaucoup marqué, mais nous savions que tout allait être très compliqué. la victoire est toujours une victoire, ça donne juste comment on y arrive”, a déclaré la grande star.