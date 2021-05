Milwaukee Bucks parvient à battre les Brooklyn Nets (117-114)

05/03/2021 à 00:20 CEST

Bucks de Milwaukee a gagné à domicile contre Filets de Brooklyn par 117-114 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire loin de chez eux contre Chicago Bulls 98-108, terminant une séquence de quatre victoires consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont perdu à domicile avec Portland Trail Blazers 109-128, terminant une séquence de trois défaites consécutives au cours des cinq derniers matchs. Bucks de MilwaukeeAprès le match, il reste en barrage avec 40 victoires en 64 matchs disputés. Pour sa part, Filets de Brooklyn il continue également en play-off avec 43 victoires en 65 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a été dominé par les joueurs des Brooklyn Nets, en fait, ils ont obtenu une course de 11-2 au cours du quart et ont eu une différence maximale de 14 points (23-37) pour terminer avec 28-37. Plus tard, au cours du deuxième quart, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à regagner des points jusqu’à ce que le match revienne, en fait, ils ont réalisé un 10-2 partiel et ont atteint une différence de six points (62-56) au cours du quart, qui s’est conclu par un résultat 34-22 partiel. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 62-59 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui se sont terminés par un résultat partiel de 28-31 (90-90). Enfin, au cours du dernier trimestre, les locaux étaient les principaux protagonistes, en fait, ils ont réalisé un 11-0 partiel et sont venus l’emporter par sept points (106-99), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27 – 24, terminant ainsi le match avec un résultat final de 117-114 en faveur de l’équipe locale.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus importants de Bucks de Milwaukee Ils étaient Giannis Antetokounmpo Oui Khris Middleton, qui a récolté 49 points, quatre passes et huit rebonds et 26 points, six passes et 11 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Kevin Durant Oui Kyrie Irving, avec 42 points, deux passes et 10 rebonds et 20 points, six passes et sept rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, Filets de Brooklyn fera face à nouveau Bucks de Milwaukee dans le Forum Fiserv. De son côté, le prochain rival de Bucks de Milwaukee sera Filets de Brooklyn, avec lequel vous verrez les visages dans le Forum Fiserv. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.