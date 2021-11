Milwaukee Bucks poursuit son comeback particulier

Une nouvelle énergie est palpable dans dollars de Milwaukee pour plusieurs jeux, coïncidant avec le retour de Khris Middleton et l’appel à l’ordre de Giannis Antetokounmpo, conscient de la nécessité de voler le plus tôt possible. Les champions actuels remportés par 96-89 à Le tonnerre d’Oklahoma City dans un match dans lequel ils ont défendu avec intensité et ont montré leurs références en tant qu’équipe, mettant en évidence d’une manière particulière Bobby Portis. avec 17 points et 13 rebonds. Ils ont déjà un bilan de 8 victoires et 8 défaites.

