Milwaukee Bucks remporte la victoire sur Miami Heat 122-108

16/05/2021 à 04h50 CEST

Bucks de Milwaukee a réussi à gagner à domicile contre chaleur de Miami par 122-108 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les joueurs des Milwaukee Bucks ont remporté la victoire à l’extérieur contre Indiana Pacers par 133-142, donc après le match, ils ont accumulé quatre victoires consécutives. De leur côté, les Miami Heat ont également battu à domicile Philadelphie 76ers par 106-94. Bucks de Milwaukee, après le match, ils restent en barrages avec 46 victoires en 71 matches disputés, tandis que chaleur de Miami il continue également en play-off avec 39 matchs gagnés sur 71 disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si à la fin l’équipe locale a fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 44-28. Plus tard, au cours du deuxième quart, l’équipe locale a augmenté sa différence et a continué à gagner par 25 points (61-36) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 26-23. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 70-51 points avant la pause.

Au troisième trimestre chaleur de Miami Il a réduit les distances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-30 et un résultat global de 99-81. Enfin, lors du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a également réussi à se rapprocher à nouveau sur l’électronique, bien que pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 23-27. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 122-108 pour Bucks de Milwaukee.

Le triomphe de Bucks de Milwaukee il était dû en partie grâce aux 21 points, sept passes décisives et sept rebonds de Khris Middleton et les 20 points, 10 passes et 5 rebonds de Vacances Jrue. Les 31 points, trois passes et six rebonds de Kendrick nunn et les 17 points et un rebond de Goran dragic ils n’étaient pas assez pour chaleur de Miami A remporté le match.

Dans le prochain affrontement NBA Bucks de Milwaukee va affronter Chicago Bulls dans le United Center. Pour sa part, chaleur de Miami tu verras les visages avec Pistons de Detroit dans le Little Caesars Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.