Milwaukee écrase les désastreux Hawks et égalise la finale

dollars de Milwaukee a réussi à mettre ce matin 1-1 en finale de Conférence Est des Playoffs NBA 2021 contre Atlanta Hawks. La franchise du Wisconsin a dépassé Nate McMillan par un score de 91-125, après que ce dernier ait réalisé sa pire performance depuis le début des séries éliminatoires.

Dès la première minute, Milwaukee a montré une nette supériorité tant offensivement que défensivement. A la mi-temps, le match était pratiquement condamné, 45-77 pour les Bucks. La différence maximale de score a été établie à +41 pour les hommes de Mike Budenholzer, qui se rendent au match 3 de la finale Est dans le but de récupérer le facteur terrain.

La clé de la victoire des Milwaukee Bucks a été trouvée dans le bon travail collectif que l’équipe a fait pour annuler Amenez des jeunes, star des Hawks. Le meneur, en seulement 28 minutes sur le terrain, a totalisé neuf défaites (huit en première mi-temps, six en 18 minutes).

Trae Young est le premier joueur depuis 1985 à avoir un match de 9 défaites en moins d’une demi-heure. pic.twitter.com/3g4mkqbAPo – TEMPS D’EMBRAYAGE ⏱ (@ClutchTimeArg) 26 juin 2021

Dans une performance très complète pour l’équipe du Wisconsin, Giannis Antetokounmpo s’impose comme le MVP du match avec 25 points, neuf rebonds et six passes décisives pour le double MVP NBA. De plus, bien qu’il ne se démarque pas autant dans le « boxscore » (16 points et un rebond), le jeu de Brook Lopez mérite également d’être mentionné, clé pour assécher les Hawks et dissiper tous les doutes du G1.

Le facteur « rougeâtre »

Malgré le fait qu’en ce moment tout ressemble à des nuages ​​noirs dans le ciel d’Atlanta, les Hawks ont réussi à récupérer lors de ce dernier match l’un de leurs joueurs qui pourrait être clé dans le développement de la finale de conférence : Cam Reddish. Ce matin, il a joué 17 minutes, marquant 11 points, quatre mois après sa blessure au tendon d’Achille (il s’est blessé le 21 février).