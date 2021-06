Milwaukee égalise la série 2-2 contre Brooklyn

14/06/2021 à 4:11 AM CEST

Efe

Les Milwaukee Bucks ont vu comment L’attaquant grec Giannis Antetokounmpo a revendiqué son statut de joueur le plus utile (MVP) deux fois de suite et les a aidés à battre les Brooklyn Nets 107-96 ce dimanche lors du quatrième match des demi-finales de la Conférence Est.

La victoire a permis aux Bucks d’égaliser leur série au meilleur des sept 2-2 et le cinquième match se jouera mardi au Barclays Center de Brooklyn (New York), où les Nets pourraient devoir le jouer sans deux de leurs ‘ Big Three ‘.

Parce que les Nets ont non seulement perdu le match mais aussi le meneur All-Star Kyrie Irving, qui s’est foulé la cheville droite.

Antetokounmpo était chargé de contribuer un double-double de 34 points, 12 rebonds et trois passes décisives qui ont laissé les hommes de grande taille qui l’ont marqué sans option et les Bucks contrôlaient toujours les actions pour surmonter le déficit de 0-2 avec lequel ils était venu à Milwaukee de New York.

GIANNIS 34 points

12 rebonds # NBASundays pic.twitter.com/1dmJpQVAaQ – NBA Espagne (@NBAspain) 13 juin 2021

Avec Antetokounmpo, l’attaquant Khris Middleton a joué un rôle déterminant dans l’attaque des Bucks. Middleton et Antetokounmpo combinés pour 68 points, 79% de la production de points des Bucks.

L’attaquant partant des Bucks a terminé avec 19 points, huit passes décisives, quatre rebonds et deux récupérations de balle.

Alors que le meneur Jrue Holiday a atteint 14 et l’attaquant PJ Tucker a contribué 13 – son meilleur match jusqu’à présent dans les séries éliminatoires – et l’attaquant Bryn Forbes a marqué 10 autres points avec les Bucks.

La performance de 13 points de Tucker est survenue après avoir marqué un total de neuf lors des trois premiers matchs de cette série.

Les Bucks ont marqué 16 des 47 tentatives de 3 points après avoir réussi 20 des 88 de l’extérieur du périmètre lors des trois premiers matchs de cette série.

Alors que les Nets sont engloutis dans le souci immédiat de voir la gravité de la blessure d’Irving et la progression du gardien vedette James Harden, qui a raté le quatrième match consécutif après avoir subi une contracture musculaire qui l’a également empêché de concourir.

James, neuf fois All-Star et MVP 2018, n’a pas joué depuis la première minute du match 1 en raison d’une blessure à la cuisse droite.

Irving a été blessé au milieu du deuxième quart et n’est pas revenu, laissant les Nets sans chef d’équipe.

L’absence de James et Irving met encore plus de pression sur l’attaquant Kevin Durant, qui a mené les Nets cette série et a terminé aujourd’hui en tête avec un double-double de 28 points et 13 rebonds.

L’autre joueur des Nets qui a franchi la barre des 10 points était Irving, qui a récolté 11, cinq rebonds et deux passes décisives avant de quitter le terrain.

L’attaquant Jeff Green a joué 27 minutes et a récolté huit points et cinq rebonds alors qu’il jouait pour la première fois depuis le deuxième match de la série de premier tour de Brooklyn avec les Boston Celtics.

Green avait été en congé à cause d’une souche du fascia plantaire.

Après qu’Irving ait fait un panier dans la peinture pour réduire l’avance des Bucks à 44-40 au milieu du deuxième quart, sa jambe gauche a heurté la droite d’Antetokounmpo en descendant et sa cheville s’est foulée.

Irving a atterri maladroitement et a attrapé sa cheville droite alors que le jeu se poursuivait à l’autre bout du terrain.

Lorsque le jeu a été arrêté en raison d’un changement de possession, les officiels de l’équipe sont entrés sur le terrain pour vérifier Irving, qui a semblé souffrir sur le sol avant qu’il ne puisse marcher jusqu’au vestiaire.

Les Nets ont annoncé à la mi-temps que le septuple All-Star ne reviendrait pas dans le match.

L’entraîneur des Nets Steve Nasha déclaré après le match que les radiographies prises de la cheville d’Irving étaient négatives.

Les Bucks avaient déjà pris la tête pour toujours avant même la blessure d’Irving.

Après avoir pris du retard 2-9 dans les premières minutes, Milwaukee s’est rallié pour mener 23-21 sur un 3 points du centre cubano-américain Brook Lopez à la fin du premier quart. Mais les Nets ont répondu en marquant 13 points d’affilée.

Milwaukee a emboîté le pas avec une séquence de 19-4 pour reprendre la tête. Ce tronçon a été mis en évidence par une séquence de 12-0 qui comprenait un jeu à quatre points de Middleton, deux triples de coin de Tucker et un dunk d’Antetokounmpo.

Les Bucks ont pris une avance de 17 points au troisième quart. Lorsque les Nets l’ont abaissé à neuf, Middleton a répondu en frappant un triple avec 1,5 seconde à jouer dans la période.

Milwaukee a maintenu une avance à deux chiffres au cours du quatrième trimestre.

Les Nets ont retiré leurs partants du terrain alors que les Bucks menaient 99-84 avec 4:28 à jouer, et leurs fans qui remplissaient les gradins du Forum Fiserv ont crié: “Bucks in six!” Alors que les dernières secondes s’écoulaient. .