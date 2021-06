Milwaukee en tête de la finale de la Conférence Est

in

La performance de Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo Lors du troisième match de la finale de la Conférence Est, il a annulé les 35 points marqués par Trae Young dimanche soir et a assuré la victoire des Bucks sur les Hawks 102-113, menant Milwaukee 2-1 dans la série.

Middleton a réalisé un double-double et a été le meilleur buteur du match, avec 38 points (6 triples de 12 tentatives), 11 rebonds et 7 passes décisives, tandis qu’Antetokounmpo a réalisé un autre double-double de 33 points, 11 rebonds, 4 passes décisives, 2 vole et 1 bouchon.

De son côté, Young a marqué 35 points (6 des 14 triples lancés), 4 passes et 1 interception. Le deuxième meilleur buteur des Hawks était Danilo Gallinari avec 18 points et 4 rebonds.

La série étant à égalité 1-1, le match de dimanche était le premier de la finale de la Conférence de l’Est à se jouer à Atlanta. Les deux précédents ont été joués à Milwaukee. Dans le premier, la performance du meneur des Hawks, Trae Young, a battu des records avec 48 points et 11 passes décisives dans son casier, et a permis à son équipe de remporter la victoire.

Dans le second, Young a disparu et son équipe a souffert. Les Bucks, dirigés par un excellent Giannis Antetokounmpo, ont écrasé les Hawks et ont montré que sans le meneur, Atlanta est une équipe très vulnérable.

Ainsi, dimanche, la plupart des 16 550 paires d’yeux qui remplissaient la State Farm Arena d’Atlanta étaient braquées sur le jeune meneur de jeu qui, lors des 14 matchs éliminatoires, a récolté en moyenne 29,4 points et 9,9 passes décisives par rencontre.

Les chiffres d’Antetokounmpo ne sont pas loin derrière, du moins en ce qui concerne les points. Le joueur grec avait marqué en moyenne 28,9 points et 5,5 passes décisives lors des 14 derniers matchs éliminatoires, plus 13,2 rebonds.

Mais les statistiques indiquent que Young est plus critique pour le fonctionnement du reste des Hawks qu’Antetokounmpo ne l’est pour les Bucks.

Les Hawks ont commencé tonique en défense et, plus important encore pour l’équipe d’Atlanta, sans avoir besoin des points de Young. La pression défensive des Hawks a fait perdre trois ballons consécutifs à Krhis Middleton, Jrue Holliday et Antetokounmpo.

Les ballons ont été utilisés par Clint Capela, à deux reprises, et Kevin Huerter, avec un triple. Les Hawks ont imposé une course de 7-0 et Mike Budenholze, l’entraîneur des Bucks, a été contraint d’appeler un temps mort précoce.

Budenholze a tenté de remettre de l’ordre dans son équipe et d’arrêter l’élan initial des Hawks, mais la stratégie n’a pas fonctionné. Avec Young à la barre, les Hawks se sont envolés. Avec 5,22 à jouer au premier quart, l’équipe d’Atlanta avait 15 points d’avance sur les Bucks, 25-10.

Young était responsable de 10 des 25 points et semblait destiné à répéter la performance du premier match. Mais avec la rotation des joueurs et le départ de Capela et Huerter du terrain, les Hawks ont subi une perte coûteuse.

En quatre minutes, les Bucks ont puni les Hawks avec une course de 4-15, qui a laissé le score à 29-25 avec 1 minute à jouer dans les 12 premières minutes de jeu. Le premier quart s’est terminé sur un score de 32-27, 5 points d’avance pour les Hawks.

Mais la reprise des Bucks, qui en plus des partants avaient 6 points de Bobby Portis sur le banc, a signalé que les Hawks étaient vulnérables.

😤 33 et 11 pour Giannis dans le match 3 😤 @ Bucks prend une avance de 2-1 dans le #NBAECF présenté par AT&T .. Le match 4 est mardi à 20 h 30 HE sur TNT. pic.twitter.com/DabI4cmzip – NBA (@NBA) 28 juin 2021

Au deuxième quart, les Hawks ont semblé contrôler le match. Comme il est d’usage dans le plan de Nate McMillan, l’entraîneur d’Atlanta, les Hawks ont entamé le deuxième quart-temps avec Young sur le banc, après avoir joué les 12 minutes du premier quart-temps.

Les Hawks n’ont pas été affectés par l’absence de Young et avaient 8 points d’avance. Lorsque le meneur est revenu sur le terrain, les Hawks menaient 5, 40-35.

Mais Antetokounmpo et compagnie ne voulaient pas laisser Young réactiver son équipe. Le Grec a inlassablement écrasé la défense d’Atlanta manche après manche : quand il ne marquait pas, il recevait personnellement.

Avec l’aide de Middleton, Portis et Pat Connaughton, les Bucks ont commencé à combler l’écart et quand il s’est arrêté, le tableau de bord a indiqué une égalité 56-56.

Young avait 17 points mais le meneur n’en avait que 3 au deuxième quart. Antetokounmpo en avait 16 (5 + 11) et Middleton 13 (6 + 7).

Autour de la pause, les Hawks ont réussi à reprendre l’avantage grâce aux points de Young. À 7,22, les Hawks avaient 7 points d’avance, 73-66, et menaçaient de décoller comme ils l’avaient fait au troisième quart du premier match.

Mais cette fois, les Bucks avaient retenu la leçon. Les hommes de Milwaukee étaient à l’affût et avec 2,33 à jouer dans le quart, les Bucks ont égalé le match, 80-80.

C’est dans les dernières secondes du troisième quart-temps qu’un incident s’est produit qui a pu déséquilibrer le jeu. Young a marché sur l’un des arbitres et s’est blessé à la cheville. Le meneur a dû quitter le terrain et se rendre aux vestiaires. À la fin de l’avant-dernier quart, les Hawks n’avaient que 2 points d’avance, 85-53.

Young est revenu sur le terrain 3 minutes après le début de la quatrième période. Les Hawks s’étaient encore éloignés au tableau d’affichage, 95-88. Mais là Middleton est apparu. Le gardien a réussi 4 des 6 triples qu’il a tenté au cours des 12 dernières minutes en plus de 4 autres tirs de 2.

Avec 5,13 restants, Middleton a réussi un triple qui a donné l’avantage aux Bucks, 98-101. Le Milwaukee n’a plus perdu l’avance du match. Au coup de sifflet final, les Bucks profitaient de leur avance maximale sur l’ensemble du match, 11 points, 102-113.