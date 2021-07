Milwaukee jouera la finale NBA contre Phoenix

in

04/07/21 à 05:34 CEST

Efe

Les Les Milwaukee Bucks joueront la finale NBA contre les Phoenix Suns après avoir battu les Hawks d’Atlanta 107-118 samedi soir et remporté la finale de la Conférence Est 4-2 sans avoir besoin de leur star, le Grec Giannis Antetokounmpo.

C’est la première fois depuis 1974 que les Bucks atteignent la finale NBA.

Le match, qui en première mi-temps a été dominé par la nervosité et l’imprécision des deux équipes, s’est décidé au troisième quart-temps, lorsque Khris Middleton a explosé et inscrit 4 3 points et un total de 23 points, ce qui a lancé les Bucks.

L’équipe de Milwaukee a marqué un total de 44 points au troisième quart contre 29 pour les Hawks et seul Middleton avait 4 points de plus que tous les Bucks levés au deuxième quart.

Le meneur vedette des Hawks Trae Young, qui est revenu au jeu après avoir raté les deux matchs précédents en raison d’une blessure à la cheville, n’a pas été en mesure de répéter la performance des autres matchs et de pousser Atlanta à la victoire. Young n’a marqué que 14 points.

Le meilleur buteur du match était Khris Middleton, avec 32 points, suivi de Jrue Holiday, avec 27.

Chez les Hawks, le meilleur marqueur était Cam Reddish, avec 21 points.

Passant 3-2 dans la série en faveur des Bucks, l’entraîneur des Hawks Nate McMillan n’a eu d’autre choix que de mettre Trae Young au sol et d’essayer de forcer le match 7 même si le meneur était toujours complètement remis de la blessure à la cheville subie. dans le troisième jeu de la série.

🔥 23 pour Khris Middleton au 3Q, dont les 16 premiers points @Bucks ! 🔥 # NBAECF présenté par AT&T sur TNT pic.twitter.com/XMbGFPAItw – NBA (@NBA) 4 juillet 2021

De l’autre côté du terrain, Mike Budenholzer avait plus de latitude. L’entraîneur des Bucks a décidé de garder Giannis Antetokounmpo en tenue de ville pour permettre à la star grecque de se remettre complètement de l’hyperextension de son genou subie lors du match 4.

Déjà au premier trimestre, il était évident que Young n’était pas en pleine forme. Le meneur a rejeté les tirs derrière la ligne des 3 points qu’il aurait normalement pris sans y penser à deux fois, surtout avec son équipe en retard sur le tableau de bord.

Et McMillan a limité ses minutes au premier quart à 8 alors que dans son schéma, le meneur texan joue toujours l’intégralité des 12 premières minutes.

Les Bucks sont sortis déterminés à répéter la formule du succès du match précédent : une pression suffocante en défense qui permettait de voler des ballons, de forcer des erreurs et de lancer des attaques avec les Hawks hors de propos.

Pendant les premières minutes, le plan a fonctionné. Les deux premières attaques des Hawks se sont terminées par le vol du ballon par les Bucks. En 2 minutes, les Bucks menaient 0-7. La pression des Bucks a continué à forcer plus d’erreurs alors que Bobby Ports, Jrue Holiday, Krhis Middleton, Brook Lopez et PJ Tucker ont tous marqué et porté le score à 4-15.

Mais la nervosité et la hâte ont commencé à s’emparer de ceux de Milwaukee. Holiday semblait pressé de terminer le match et mettait rapidement le ballon en place. Les précipitations ont entraîné de mauvaises décisions offensives et les Hawks ont profité de la crise de Milwaukee.

En un peu plus de 2 minutes, les Hawks ont puni les Bucks avec une course de 12-3 et se sont rapprochés de seulement 2 points, 16-18. La séquence a été interrompue lorsque Young est revenu sur le banc et le premier quart s’est terminé avec les Bucks 4 points d’avance, 24-28.

Le deuxième quart s’est terminé sur un match nul. Les deux équipes ont marqué 19 points et laissé le score à 43-47, 4 points de plus pour les Bucks.

Les pourcentages de tirs étaient révélateurs de nervosité et d’imprécision. Les Hawks avaient 25 % sur 3 et 30 % au total. Les Bucks 26% et 38% respectivement.

Autour de la pause, Middleton est sorti tonique. L’attaquant a marqué les 16 premiers points pour les Bucks (dont 3 triples) et a permis au Milwaukee de placer un partiel de 4-16 qui les a emmenés au tableau de bord, 47-63.

Young ne pouvait pas répondre. Le meneur a raté le seul triple qu’il a tenté au cours de ces 4 premières minutes et a perdu deux balles.

L’affichage de Middleton a réveillé son équipe. Holiday et Lopez ont pris le relais de l’attaquant avec de nouveaux triples. Cette fois les Bucks n’ont pas répété les erreurs de la première mi-temps et ont maintenu une discipline en attaque qui leur a permis de décoller au tableau d’affichage.

Seul Cam Reddish, hors du banc, a pu maintenir la pression et a marqué 12 points en troisième période à la suite de 4 des 5 triples qu’il a tentés.

Le troisième quart-temps s’est terminé à 72-91, 19 points, l’avantage maximal des 36 minutes jouées jusque-là.

Au quatrième quart, les Hawks ont trouvé un soulagement dans les triples de Danilo Gallinari, Kevin Huerter et Reddish. A 5 minutes de la fin, les hommes d’Atlanta ont réduit la distance à 10 points, 97-107. Les Bucks commençaient à ressentir la pression de la State Farm Arena d’Atlanta, mais les Hawks manquaient de temps.

A deux minutes de la fin, la différence était de 8 points, 103-111. Mais c’était le maximum que les Hawks pouvaient atteindre. Avec 40 secondes à faire et avec 107-118 au tableau d’affichage, McMillan a jeté l’éponge et a fait les gros titres de la piste.