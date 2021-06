Milwaukee l’emporte sur Brooklyn et atteint la finale à l’Est

in

20/06/2021 à 7h46 CEST

Les Milwaukee Bucks battent les Brooklyn Nets (115-111) dans le septième match de sa série et jouera la finale de la Conférence Est contre le vainqueur du ‘play-off ‘qui mesure Atlanta et Philadelphie et qu’il est également égalé à trois victoires en l’absence du match final.

La rencontre était un duel entre Giannis Antetokounmpo (40 points, 13 rebonds et 5 passes décisives) et Kevin Durant (48 points, 9 rebonds et 6 passes décisives). En prolongation, les Bucks ont su prendre l’initiative dans une dernière minute mouvementée, ce qui leur a permis d’assurer la victoire.

UNE FIN DE JEU FANTASTIQUE 7 … revivez les meilleures pièces de théâtre alors que les @Bucks ont survécu à Brooklyn dans un thriller OT! #C’estJeu Milwaukee se rend au #NBAECF présenté par AT&T… ils affronteront le vainqueur d’ATL/PHI. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/TLSjhqGV5v – NBA (@NBA) 20 juin 2021