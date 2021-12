Milwaukee marche au Madison Square Garden contre les Knicks

Nouvelle victoire pour dollars de Milwaukee, qui en compte cinq lors de ses sept derniers matchs (18-10), et une nouvelle défaite pour Knicks de New York (12-15), qui en revanche ajoute sa cinquième défaite lors des six derniers matchs. La franchise du Wisconsin a marché au Madison Square Garden et s’est soumise à la Big Apple par un résultat de 112-97.

La fête n’a pas eu beaucoup de mystère. Depuis le début, les Bucks se sont consacrés à faire des attaques simples et à profiter des pertes des joueurs de Tom Thibodeau. Ils n’ont même pas eu besoin de la meilleure version de Giannis Antetokounmpo (pas le pire non plus, avec 20 points, neuf rebonds et 11 passes) à gagner.

Peu importe le nombre de défenseurs – Giannis obtient le seau. pic.twitter.com/ZP7FzLKDYi – Milwaukee Bucks (@Bucks) 12 décembre 2021

A noter la belle performance de Khris Middleton (MVP avec 24 points, huit rebonds et quatre passes décisives) et d’un Bobby Portis (double-double de 19 points et 10 rebonds) qui continue de s’avérer être l’un des contrats les plus rentables en toute la NBA.

Du côté des Knicks, la chute libre d’un Julius Randle passé du statut de All Star à celui de gêner plus que d’aider lorsqu’il est en piste continue de se démarquer (en 35 minutes et demie, seulement huit points) . Grand rôle pour Quentin Grimes à son premier départ de la saison, avec 27 buts, et Derrick Rose en tant que directeur des opérations de la franchise (18 points et sept passes décisives).

Rencontre avec Kevin Durant

Avec cette victoire, les Milwaukee Bucks sont 2e de la Conférence Est avec une fiche de 18-10. Il n’a devant lui que les Brooklyn Nets, à 18-8. Le champion NBA en titre met la pression sur l’équipe dirigée par Kevin Durant, qui devra proposer sa meilleure version pour le reste de la saison s’il ne veut à aucun moment perdre le leadership.