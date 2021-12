Milwaukee met fin à la séquence surprenante des Rockets

Et après sept matchs donnant la plus grosse surprise de la saison 2021/22 de la NBA, Houston Rockets a mis fin à son incroyable séquence de victoires : sept d’affilée (il a commencé avec un dossier de 1-16, et est maintenant de 8-17. La franchise texane n’a pas pu ce matin avec dollars de Milwaukee et une performance monstrueuse de Giannis Antetokounmpo, et a chuté de 123-114.

Antetokounmpo a une fois de plus démontré pourquoi il est deux fois MVP NBA et a pratiquement tout gagné à 27 ans. Le Grec a été le meilleur joueur du match après avoir atteint 41 points, 17 rebonds, cinq passes décisives, trois interceptions, deux blocs, 15-19 en buts sur le terrain (78,9% TC) et 10-14 en lancers francs (71,4% TL) .

Les Bucks ont disputé cinq matchs 40/15/5 depuis l’ère des trois points (1980). Tous les cinq appartiennent à Giannis. (H/T @statmuse) pic.twitter.com/DLHZdm34BC – Milwaukee Bucks (@Bucks) 11 décembre 2021

Avant le show de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton (21 points, huit rebonds et cinq passes décisives) et Bobby Portis (21 points et huit rebonds) n’ont pas pu mieux exercer leurs écuyers. Sur le banc, ils ont enregistré une contribution de Pat Connaughton avec 16 points et six rebonds pour son comptable personnel.

Pour les Rockets, c’est encore une fois Christian Wood qui a mené avec 21 points et 13 rebonds. Mais contre des matches comme Antetokounmpo ce soir, il suffit d’accepter la réalité et d’affronter la défaite la tête haute.

Les Bucks deviennent sérieux

Avec cette victoire, ils sont déjà huit sur les 10 derniers matchs récoltés par les Milwaukee Bucks. Avec une fiche de 17-10, la franchise est 3e de la Conférence Est, et de plus en plus proche du cou des Chicago Bulls (2e à 17-9). Le champion NBA en titre veut revalider son titre, et il sait que nombre de ses aspirations passent par la finition en tête du classement.