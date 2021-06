Milwaukee profite de la blessure d’Irving et ressuscite contre les Nets

in

dollars de Milwaukee est plus vivant que jamais. Après avoir perdu 0-2 lors des demi-finales de la Conférence Est des éliminatoires de la NBA 2021 contre Filets de Brooklyn, la franchise du Wisconsin a égalisé ce soir (2-2), après avoir remporté le match 4 de la série par un score de 96-107.

La rencontre a été marquée par la blessure de Kyrie Irving. Le gardien des Nets a dû partir après 17 minutes de jeu en raison d’une entorse à la cheville, qui, au vu des images, ne semble pas être bénigne. Depuis, les Bucks ont profité de leur supériorité pour remettre la victoire sur les rails au troisième quart-temps.

Kyrie Irving se tord la cheville après avoir atterri sur le pied de Giannis et sort le match dans les vestiaires. – #NBAPlayoffs pic.twitter.com/BIgPGqjARv – ZachTheMan (@Blazing_Shadow_) 13 juin 2021

Giannis Antetokounmpo a été le MVP du match après avoir réalisé une performance de 34 points, 12 rebonds et trois passes décisives. Bien que par les statistiques Khris Middleton ait été la deuxième épée offensive (19 points et huit passes décisives), il convient de souligner au-dessus de lui le match d’un PJ Tucker qui a été très actif tant en attaque qu’en défense surtout : 13 points et sept rebonds.

Pour les Nets, sans Irving pendant plus de la moitié du match, Kevin Durant a dû jouer pratiquement toutes les attaques seul, et a terminé avec 28 points, 13 rebonds et cinq passes décisives. Cela parle mal au reste de l’équipe que Kyrie Irving lui-même a terminé deuxième meilleur buteur de l’équipe aujourd’hui (11).

La cravate, plus ouverte que jamais

A 2-2 et avec la possibilité réelle que les Brooklyn Nets jouent le reste de la série sans Kyrie Irving ou James Harden, les Milwaukee Bucks ont désormais une occasion en or de mettre les pieds en finale de conférence.