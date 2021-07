Milwaukee soumet Phoenix à domicile et frôle le ring de la NBA

dollars de Milwaukee Il l’a encore fait. Après avoir remporté leurs deux matches à domicile contre Soleils de phénix Lors des finales des Playoffs NBA 2021, la franchise du Wisconsin a remporté ce matin sa troisième victoire consécutive (123-119). De cette façon, l’équipe dirigée par Mike Budenholzer prend la tête de la série au total (3-2), déjà une victoire sur le ring.

Le ‘Big Three’ de Milwaukee a été chargé de mener la victoire de la franchise du Wisconsin ce soir. Aucune des trois stars de ces Bucks n’a raté ce rendez-vous si décisif pour l’objectif de remporter le titre NBA :

Giannis Antetokounmpo Il a été le MVP du match après avoir marqué 32 points, neuf rebonds et six passes décisives, tirant à 60,9% sur le terrain (14-23 TC). Rôle remarquable d’un Jrue Holiday qui a réalisé sa meilleure performance en finale : 27 points, 13 passes décisives, trois interceptions et 50% en triples (3-6 T3). Khris Middleton, qui était le meilleur du match 4, était de retour aujourd’hui avec 29 points, sept rebonds et cinq passes décisives dans son score individuel.

Du côté des Suns, ils ont été de peu d’utilité par une nouvelle performance exceptionnelle de Devin Booker, qui a atteint 40 points, trois passes décisives, 17-33 aux tirs depuis le terrain (51,5% TC) et 2-4 en triples. (50 % T3). Chris Paul, de son côté, a réussi à ressembler davantage à sa meilleure version (21 points et 11 passes décisives) qu’à celle offerte lors des premiers matchs de la finale.

Premier « ballon de championnat »

Les Milwaukee Bucks affronteront leur première opportunité de remporter le ring de la NBA aux premières heures de mardi à mercredi prochain à partir de 3h00 (heure de la péninsule). Les Phoenix Suns, quant à eux, ne peuvent plus se permettre une perte.